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Индекс «Пятёрочки» вновь показал стабильность цен в сетевой рознице к показателям Росстата

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Пятерочка
Пятерочка
Продукты питания

X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных розничных российских компаний, представляет индекс «Пятёрочки» за май 2017 года. По итогам месяца средняя стоимость продовольственного набора в торговой сети «Пятёрочка» была на 5% ниже, чем в среднем по России, на 17% ниже, чем в среднем по Москве, и на 10% ниже средней стоимости продовольственного набора в Санкт-Петербурге по данным Росстата. Динамика розничных цен в сети «Пятёрочка» весной 2017 года полностью соответствовала общероссийским тенденциям, поэтому майский индекс «Пятёрочки» оказался стабильным по отношению к двум предыдущим месяцам.

В последнем месяце весны стоимость продовольственной корзины для европейской части России, Урала и Сибири в натуральном выражении составила 3821 руб. по данным торговой сети «Пятёрочка» и 4037 руб. по данным Росстата; соответственно, индекс «Пятёрочки» — 95%.

В Москве стоимость набора по данным Росстата составила 4946 руб.; по средним ценам «Пятёрочки» — 4115 руб., соответственно, индекс «Пятёрочки» — 83%. В Санкт-Петербурге стоимость продовольственного набора по данным Росстата — 4888 руб., по средним ценам «Пятёрочки» — 4394 руб., соответственно, индекс «Пятёрочки» для Санкт-Петербурга — 90%.

Индекс «Пятёрочки» остался стабильным относительно предыдущих месяцев, но произошло повышение стоимости продовольственного набора в натуральном выражении. Причина обусловлена исчерпанием запасов отечественных картофеля, моркови и лука у российских поставщиков. В этой связи, чтобы обеспечить наличие достаточных объемов этих овощей в магазинах, с марта по июнь торговая сеть вынуждена закупать их за рубежом.

В то же время, в мае во всех регионах присутствия торговой сети проходила промо-акция на вермишель, входящую в потребительскую корзину. Это обстоятельство сдержало рост стоимости продовольственного набора в «Пятёрочке». На протяжении мая средняя стоимость ряда товаров в «Пятёрочке» была значительно ниже, чем на всей территории РФ. В первую очередь на снижение средневзвешенной стоимости продуктов в сети «Пятёрочка» влияли товары под собственными торговыми марками торговой сети, так как их розничная стоимость ниже, чем цена на аналоги под брендами. Также значительно дешевле, чем в среднем по рынку, в торговой сети «Пятёрочка» стоят продукты, поставляемые в больших объемах — курица, сахар. Большой объем закупки таких товаров позволяет обеспечить их низкую розничную стоимость.

Так, в апреле дешевле на 20%, чем в среднем по России, стоили охлажденные и мороженые куры, на 16% была ниже стоимость сахарного песка. Стоимость подсолнечного масла в «Пятёрочке» была в среднем на 34% ниже среднероссийской, питьевого молока 2,5-3,2% жирности на 21%, яблок — на 17%, пшеничной муки на 13%, сушеных гороха и фасоли на 19%, нежирного творога — на 11%, сметаны — на 9%, черного перца горошком — на 39%.

Кроме того, аналитики торговой сети подсчитали стоимость продовольственного набора по минимальным ценам «Пятёрочки». Традиционно этот показатель был в 1,5-1,75 раза ниже среднестатистических значений. В мае продовольственный набор, составленный из самых недорогих товаров «Пятёрочки» в категориях, на всей европейской части России, на Урале и в Сибири стоил 1983 руб., 2718 руб. в Москве и 2762 р. в Санкт-Петербурге.

«В последнем месяце весны на российском рынке был зафиксирован острый дефицит импортного картофеля в связи с исчерпанием остатков прошлогоднего урожая, поэтому закупочные цены на рынке корнеплодов значительно возросли. Несмотря на это торговой сети „Пятёрочка“ удалось обеспечить наличие товара в магазинах по конкурентным ценам. Это стало возможным благодаря закупкам овощей напрямую у поставщиков из Египта без участия оптовых дистрибьюторов» — прокомментировала тенденцию месяца Юлия Крымова, эксперт торговой сети «Пятёрочка» по овощам.

Также с помощью прямого импорта торговой сети удалось обеспечить необходимый объем и рыночную стоимость моркови, которая поставлялась из Израиля.

По данным экспертов торговой сети, начало сезона российских овощей в связи с погодными условиями в 2017 году наступит на 2-3 недели позже обычного, поэтому традиционное летнее снижение цен на отечественные овощи произойдет с соответствующим запозданием.

Компании и сервисы: Пятерочка
Автор: Анна
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