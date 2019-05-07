X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, представляет индекс «Пятёрочки» за первый квартал 2019 года.

В январе-марте стоимость минимального продовольственного набора в среднем по стране составляла 4 116 рублей, следует из данных Росстата. В Москве аналогичная корзина стоила порядка 5 055 рублей, в Санкт-Петербурге — 4 916 рублей. В этот же период базовый набор продуктов в «Пятёрочке» можно было купить в среднем за 4 112 рублей в универсамах сети в Центральной части России, на Урале и в Сибири, за 4 632 рубля в столичных магазинах и за 4 610 рублей в петербургских. Таким образом, в первом квартале индекс «Пятёрочки» находился на уровне 100%, 92% и 94%, соответственно.

В целом, первые три месяца года характеризовались ускорением инфляционного давления в продовольственном секторе до 5,8%, свидетельствует официальная статистика. Наиболее активно в начале года дорожали сахар (+29,5% к показателю первого квартала 2018 года) и яйца (+19,3%), указано в материалах Росстата. В то же время в «Пятёрочке» яйца в марте подешевели на 6% по сравнению с последним зимним месяцем, а сахар в течение всего квартала продавался в среднем на 13% дешевле среднерыночных цен. Помимо яиц в сети в первый весенний месяц подешевели в сравнении с февралем карамель, курица и черный перец на 10%, 5% и 5%, соответственно. Кроме этого, несмотря на подорожание капусты в стране на 36,2% только за март, в универсамах сети она стоила на 9% меньше. Также ниже стоимости, зафиксированной Росстатом, в «Пятёрочке» продавались подсолнечное масло (на 28%), горох и фасоль (на 22%), соленая сельдь (на 19%), а также яблоки (на 18%), курица (на 16%) и др.

Продовольственный набор из самых доступных в своих категориях продуктов в первом квартале этого года в «Пятёрочке» стоил на 37-42% ниже среднерыночных цен. Например, на всей европейской части России, на Урале и в Сибири его стоимость составила 2 527 рублей, 2 914 рублей в Москве и 3 082 рубля в Санкт-Петербурге.