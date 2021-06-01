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Индекс заметности и доверия к интернет-магазинам

Ромир представляет уникальный индекс заметности и доверия магазинам онлайн-ритейла с представленными food-категориями, присутствующим на территории России

В этом году в рейтинге по индексу заметности лидирует компания Wildberries (знают ее 70% респондентов). На втором месте располагается Ozon (59%), а замыкает тройку лидеров «Яндекс.Маркет» — его знает чуть больше половины опрошенных (51%). Одинаковую известность имеют Delivery Club и «Сбермаркет» — их знают 46% россиян. Во второй пятёрке располагаются «Яндекс.Лавка» (31%), «Утконос» (27%), «Самокат» (23%) и igooods (20%).

Примечательно, что позиции компаний в индексе доверия расположись ровно также как и в индексе заметности. Больше всего население доверяет Wildberries — 78% всех опрошенных, чуть меньше — Ozon и «Яндекс.Маркет»: по 73% и 70% соответственно. Одинаковым доверием пользуются Delivery Club и «Сбер.Маркет» — их выделили 66% россиян. Не сомневаются в «Яндекс.Лавке» 60% респондентов, в «Утконосе» — 59%, «Самокате» — 57%, igooods — 55%.

«Популярность покупок на онлайн-площадках продолжает расти даже сейчас — в то время, когда пандемийная обстановка постепенно разряжается. Так, в предыдущем месяце 38% россиян совершали покупки в онлайн-магазинах, а 83% россиян планируют оставить траты на том же уровне или увеличить их», — отмечает директор по развитию и инновационным продуктам Ромир Денис Жильцов.

«Одним из главных вызовов в начале работы igooods было показать людям, что доставка продуктов — это удобно и безопасно. Многим морально тяжело доверить выбор таких продуктов, как рыба, мясо, фрукты и овощи другому человеку. Мы вкладываем много сил в обучение сотрудников, чтобы они могли выбрать действительно самую свежую и вкусную продукцию. И поэтому нам вдвойне приятно получать положительные комментарии от пользователей, что закупщики выбирают продукты лучше, чем они сделали бы это сами» — комментирует сооснователь и управляющий сервиса доставки продуктов igooods Григорий Кунис.

Автор: Анна
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