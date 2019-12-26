Индексы потребительских настроений в России выросли

По данным Всероссийского опроса GfK, Индекс потребительских настроений в 4 квартале 2019 года составил 99 пунктов, что на 3 пункта выше, чем в начале 2019 года, однако, по-прежнему остается в красной зоне негативных оценок (Индекс — меньше 100 пунктов).

По-прежнему, большинство россиян полагает, что их личное финансовое положение «не изменилось за последние 12 месяцев». Из позитивных новостей — на 6 пунктов (до 23%) уменьшилась доля отметивших ухудшение материального положения.

Готовность совершать крупные покупки для дома — одна из составляющих общего Индекса потребительских настроений — с некоторыми флуктуациями держится в зеленой зоне преобладания положительных оценок с февраля 2018 года. Так, после небольшого снижения на 4 пункта весной 2019 года в ноябре 2019 года этот частный Индекс вновь вырос, до 105 пунктов. Конечно, эти показатели очень далеки до готовности тратить, которые компания GfK фиксировала в 2011-2013 года. Тогда Индекс «Готовность покупать» достигал 124 пункта.

В ходе исследования потребительских настроений, GfK также изучает готовность делать сбережения. Это показатель все еще остается в красной зоне (Индекс меньше 100 пунктов).

На уровне регионов наблюдается заметный разброс в потребительских настроениях. Так, по итогам 2019 года (среднее по всех замеров Индекса потребительских настроений за год), в число регионов с преобладанием оптимистичных настроений входят Москва и Северо-Кавказский регион. Среди жителей Южного федерального округа, Сибири и Дальнего Востока, доля негативных оценок по-прежнему превышает позитивные.