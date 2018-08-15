Информация о массовой блокировке AliExpress аккаунтов россиян не подтверждается

Информация о массовой блокировке аккаунтов россиян в связи с распространением применения ими схемы обмана китайских продавцов может оказаться преувеличенной. По данным портала AKKett, китайский маркетплейс начал масштабную блокировку акаунтов россиян. Под санкции подпадают аккаунты, в которых зафиксировано большое отношение количества споров к общему количеству заказов.

Такие шаги со стороны площадки вызваны массовым распространением в сети Интернет количества русскоязычных инструкций по технике обмана продавцов на AliExpress путем открытия спора после получения товара. По запросу портала РБК, компания дала комментарий, согласно которому схема подобной блокировки действительно существует. Однако ее применение происходит в обычном режиме.

Не подтверждают факты массовой блокировки и российские компании, сотрудничающие с AliExpress. Мы обратились за комментариями в питерский кешбэк-сервис Megabonus. Он насчитывает 2 млн пользователей, 90% из них делают покупки на AliExpress.

«Последнюю неделю мы наблюдаем падение активности пользователей на AliExpress. Одной из причин может быть блокировка аккаунтов. Однако явление не носит массовый характер. Уменьшение количества продаж может быть связано и с ростом курса доллара к рублю, — рассказал руководитель Megabonus Антон Сухарев. — Безусловно, распространение инструкций по обману продавцов на AliExpress могло привести к более пристальному вниманию к аккаунтам россиян со стороны площадки. Однако говорить о беспричинной массовой блокировке аккаунтов не стоит. Россия по-прежнему является одним из стратегических направлений развития для Alibaba Group. Присутствие компании на российском рынке будет только увеличиваться. Так, вскоре будет налажена продажа китайских продовольственных товаров в РФ на Tmall. Заинтересована площадка и в более широком присутствии российской продукции, в том числе продовольствия, на китайском рынке. А это значит, что компания работает на увеличение количества покупателей из России. Блокировать аккаунты без весомой причины AliExpress попросту невыгодно. Такие действия могут быть оправданы лишь как система мер по защите интересов продавцов площадки».

Во вторник о перебоях с зачитыванием заказов в мобильных приложениях iOS и Android сообщил на своей странице ВКонтакте кешбэк-сервис ePN. Однако данная проблема к блокировке аккаунтов отношения не имеет. Зачитывание заказов с десктопной версии происходит в штатном режиме.