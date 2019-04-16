Инициатива минфина может увеличить стоимость доставки из интернет-магазинов

В России может подорожать экспресс-доставка из интернет-магазинов из-за того, что минфин предлагает создать реестры операторов такой доставки. Об этом сообщили в руководстве Pony Express, сообщает RNS.

Законопроект, о котором идет речь, был опубликован на минувшей неделе. Документ предлагает дать экспресс-перевозчикам право уплачивать таможенные пошлины за физическое лицо (то есть получателя товара). Но для этого компания должна войти в специальный реестр: чтобы туда попасть, оператор должен предоставить «обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в размере суммы, эквивалентной не менее 1 миллиону евро». Также оператор должен иметь в собственности (или аренде) склад для хранения товаров.

Гендиректор Pony Express Георгий Аликошвили считает, что операторы неизбежно будут нести потери из-за вероятных отказов со стороны получателей возместить средства, уже уплаченные в таможню. Таким образом, законопроект повлечет за собой рост издержек и тарифов на экспресс-доставку. Да, операторы давно просили дать им возможность оплачивать таможенные платежи за получателей, но это не должно быть обязательством, указывают они.

Начальник управления международных перевозок DPD Евгений Привалов, комментируя законопроект, отметил, что необходимо предусмотреть механизм возврата уже уплаченных пошлин, чтобы операторы не несли убытки. Кроме того, вызывает вопросы обязательное наличие большого склада — такие есть у крупных западных компаний, но по факту в аренду склад взять практически невозможно, подчеркивают в руководстве PonyExpress.