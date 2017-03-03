Insider выпускает InOne, единую маркетинговую платформу с самым широким набором инструментов

Insider, платформа реальной персонализации и предиктивной сегментации, выпускает InOne, новый продукт, который может полностью изменить методы работы маркетологов. Как отмечает Анде Чилинджир, сооснователь и CEO Insider, InOne – единая экосистема, в которой присутствуют все инструменты, обеспечивающие создание и реализацию сценариев персонализации и предвосхищения желаний покупателей. Более того, InOne – мастерская маркетолога, в которой каждый инструмент расположен именно там, где он должен быть, что делает работу маркетолога несравнимо более комфортной.

Платформа InOne отличается от многих других решений тем, что позволяет маркетологу стать независимым от результатов работы других специалистов и реализовывать свои планы и идеи тогда, когда он считает нужным. Обработка и анализ данных с последующим сегментированием, модификации «на лету» сайтов и приложений, постоянная реальная персонализация и трекинг результатов практически в реальном времени – всё это доступно в InOne.

Объёмы данных, с которыми работает InOne, исчисляются миллионами и миллиардами: более 15 миллионов событий, более 374 миллионов персонализаций, более 600 миллионов получателей персонализированных выкладок, предложений, контента в вебе и мобайле. Автоматическая предиктивная сегментация, которая позволяет создавать предвосхищающие персонализации, основывается на миллиардах дата-поинтов, собранных во всех доступных каналах. Пользуясь платформой InOne, вы получаете на свой дэшборд результат обработки огромных массивов данных по самообучающимся алгоритмам: готовые сегменты покупателей, к которым можно тут же начать применять те или иные сценарии. К такой простоте быстро привыкаешь.

Отчётный модуль платформы InOne позволяет быстро понимать эффективность маркетинговых кампаний и принимать решения, основанные на действительном положении вещей. Обзорный отчёт сам по себе насыщен информацией, однако им возможности модуля не ограничиваются: вы можете делать выборки тех или иных параметров и отслеживать выполнение поставленных перед кампаниями конверсионных задач в реальном времени.

По словам Синана Токтея, тех. директора и сооснователя Insider, предиктивная сегментация и моделирование в InOne отражают будущее поведение покупателей, о которых платформа собирает огромное количество данных. Именно такой подход к персонализации, то есть предвосхищение желаний, способен радикально изменить это элемент сложного мира коммуникации продавцов и покупателей.

Ещё один компонент InOne – модуль Ad Audiences, который буквально наводит мосты между различными технологиями и платформами. Данный инструмент позволяет вам использовать результаты предиктивной сегментации, выполненной InOne, в сторонних системах (Facebook, AdWords и т. п.), что очень хорошо сказывается на стоимости кампаний. По мнению Токтея, это следующий уровень оптимизации общения с покупателями.

Интерфейс InOne понятен на интуитивном уровне и не вызывает никаких вопросов. Как отмечает Анде Чилинджир, в основе интерфейсных решений InOne – результаты работы с маркетологами, которые и являются пользователями платформы, и тестов, проводимых в фокус-группах.

Использование платформы InOne выгодно как вам, так и вашим покупателям. Вы получаете единую мастерскую, которая делает вас независимым от результатов работы других специалистов и даёт реальную власть над коммуникацией с клиентами. Вы получаете инструменты, применение которых не требует от вас знания пары языков программирования, особенностей вёрстки и т. п. Ваш покупатель получает персонализированные предложения, которые буквально предвосхищают его желания, причём покупателем этим может быть как физическое лицо, так и компания.