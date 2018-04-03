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Insider запускает новый продукт после привлечения инвестиций в размере $11M от Sequoia Capital

3 апреля Insider официально объявил о запуске новой платформы — Growth Management Platform (GMP), осуществленном при поддержке венчурного фонда Sequoia Capital, который выделил инвестиции в размере 11 миллионов долларов США на данный проект.

Платформа предлагает digital-маркетологам полный спектр функций по всей воронке роста, начиная от привлечения клиентов до активации, удержания клиентов и получения дохода. Основанная на широких возможностях искусственного интеллекта и машинного обучения, платформа Insider обеспечивает интеллектуальную сегментацию и персонализацию в режиме реального времени на веб-сайтах, в мобильном интернете, в мобильных приложениях и в рекламных каналах.

Основными издержками для стартапов или любой компании, выходящей на цифровой рынок, раньше были инфраструктура и персонал; сегодня же в погоне за ростом бизнеса основные затраты связаны с оптимизацией стоимости привлечения клиентов, именно они теперь становятся ключевым показателем, влияющим на отчет о прибыли и убытках. Стремясь привлечь потребителей, бренды вкладывают все большую долю своего маркетингового бюджета в цифровые каналы. Однако слишком много маркетинговых средств расходуется на нецелевую аудиторию: на тех, кто не превращается в постоянных клиентов (не обеспечивает рост конверсии), не готовы тратить и возвращаться вновь. Комплексные и дорогостоящие технологии облачного маркетинга не являются обоснованным и целесообразным решением для многих компаний. Альтернативой является использование различных точечных решений для стимулирования роста, создающее новые проблемы для организаций, которым затем приходится иметь дело с управлением несколькими поставщиками, интеграцией решений и стандартизацией данных клиентов.

Insider взялся решить эту задачу. Новая платформа GMP, разработанная Insider, построена на унифицированном массиве данных, проста в установке и использовании и не требует сложного процесса интеграции. Разработанные компанией алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения помогают цифровым маркетологам без лишних маркетинговых расходов выявлять ту аудиторию, которая в дальнейшем может обеспечить конверсию и рост.

По словам Hande Cilingir, CEO и соучредителя Insider: «Для того, чтобы пользователи оставались лояльны к бренду, необходимо обеспечивать им еще более персонализированный, выразительный и безупречный опыт, независимо от того, каким ресурсом они пользуются. Предоставление персонализированного опыта для каждого клиента требует надежных технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, поскольку это дает возможность лучше понимать и прогнозировать поведение клиентов в режиме реального времени».

Запуск интегрированной платформы GMP, разработанной Insider, был осуществлен при поддержке фонда Sequoia Capital, ранее инвестировавшего во многие из самых быстрорастущих компаний по всему миру, такие как Apple, Google, Yahoo, PayPal, Whatsapp и Instagram.

Как отметил Peter Kemps, глава Sequoia (Singapore) Pte Ltd: «Мы были впечатлены платформой со встроенным искусственным интеллектом, разработанной Insider, и существенным влиянием на основные метрики взаимодействия с клиентами: снижение затрат, связанных с привлечением клиентов, более высокий показатель конверсии и удержания, ускоренный рост. Эти клиенты вскоре начали пользоваться все большим числом продуктов с платформы Insider. Это позволило Insider двигаться по вектору стремительного роста, особенно в Азии». Wamda Capital и Dogan Group также участвовали в этом раунде.

Insider, штаб-квартира которого находится в Сингапуре, представлен на 15 рынках по всему миру, включая Сингапур, Индонезию, Южную Корею, Японию, Малайзию, Таиланд, Вьетнам, Россию, Великобританию и Австралию. Insider сотрудничает со многими из крупнейших мировых брендов, таких как Singapore Airlines, UNIQLO, Virgin, Tiki, Samsung, MasterCard, New Balance, McDonald's и CNN.

На российском рынке Insider оперирует с 2014 года. По словам директора по развитию бизнеса в России и СНГ Вадима Мамедова: «Наша цель — облегчить маркетологам задачу стать центром в стимулировании роста доходов, развитии компании и повышении лояльности среди пользователей. Мы стремимся предоставить нашим партнерам комплексное решение на протяжении всей воронки роста, начиная от привлечения клиентов до активации, удержания клиентов и получения дохода».

Компания изначально стартовала в Стамбуле в 2012 году, но в прошлом году сменила локацию штаб-квартиры, обосновавшись в Сингапуре. По рейтингу Crunchbase глава Insider Hande Cilingir входит в топ-три женщин-глав компаний за пределами США.

Автор: igor-nazarov
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