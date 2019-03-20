Instagram позволит совершать покупки не выходя из приложения

Instagram в тестовом режиме запустил новую функцию — пользователи могут совершать покупки, не покидая приложение. Об этом говорится в блоге компании. Пока сервис работает только в США на ограниченном количестве марок.

«Мы представляем функцию оформления заказа в Instagram. Когда вы найдете продукт, который вам понравится, вы сможете купить его, не выходя из приложения», — уточняет разработчик.

На странице товара появится кнопка «Оформить заказ в Instagram». После ее нажатия можно будет выбрать необходимые характеристики товара: цвет, размер, — а потом оплатить. Далее останется ввести имя, адрес электронной почты и платежные данные и адрес при первой доставке.

Уведомления об отправке и доставке будут также приходить прямо в Instagram. Здесь же можно будет отслеживать свою покупку. Список брендов, которые уже можно покупать через приложение:

Adidas @adidaswomen

Anastasia Beverly Hills @anastasiabeverlyhills

Balmain @balmain

Burberry @burberry

ColourPop @colourpopcosmetics

Dior @dior

H&M @hm

Huda Beauty @hudabeautyshop

KKW @kkwbeauty

Kylie Cosmetics @kyliecosmetics

MAC Cosmetics @maccosmetics

Michael Kors @michaelkors

NARS @narsissist

Nike @niketraining & @nikewomen

NYX Cosmetics @nyxcosmetics

Oscar de la Renta @oscardelarenta

Ouai Hair @theouai

Outdoor Voices @outdoorvoices

Prada @prada

Revolve @revolve

Uniqlo @uniqlo

Warby Parker @warbyparker

Zara @zara

Как пишет The Verge, Instagram будет брать комиссию с ритейлеров, но какую пока неизвестно.