Instagram позволит совершать покупки не выходя из приложения
Instagram в тестовом режиме запустил новую функцию — пользователи могут совершать покупки, не покидая приложение. Об этом говорится в блоге компании. Пока сервис работает только в США на ограниченном количестве марок.
«Мы представляем функцию оформления заказа в Instagram. Когда вы найдете продукт, который вам понравится, вы сможете купить его, не выходя из приложения», — уточняет разработчик.
На странице товара появится кнопка «Оформить заказ в Instagram». После ее нажатия можно будет выбрать необходимые характеристики товара: цвет, размер, — а потом оплатить. Далее останется ввести имя, адрес электронной почты и платежные данные и адрес при первой доставке.
Уведомления об отправке и доставке будут также приходить прямо в Instagram. Здесь же можно будет отслеживать свою покупку. Список брендов, которые уже можно покупать через приложение:
- Adidas @adidaswomen
- Anastasia Beverly Hills @anastasiabeverlyhills
- Balmain @balmain
- Burberry @burberry
- ColourPop @colourpopcosmetics
- Dior @dior
- H&M @hm
- Huda Beauty @hudabeautyshop
- KKW @kkwbeauty
- Kylie Cosmetics @kyliecosmetics
- MAC Cosmetics @maccosmetics
- Michael Kors @michaelkors
- NARS @narsissist
- Nike @niketraining & @nikewomen
- NYX Cosmetics @nyxcosmetics
- Oscar de la Renta @oscardelarenta
- Ouai Hair @theouai
- Outdoor Voices @outdoorvoices
- Prada @prada
- Revolve @revolve
- Uniqlo @uniqlo
- Warby Parker @warbyparker
- Zara @zara
Как пишет The Verge, Instagram будет брать комиссию с ритейлеров, но какую пока неизвестно.