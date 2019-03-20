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Instagram позволит совершать покупки не выходя из приложения

Instagram в тестовом режиме запустил новую функцию — пользователи могут совершать покупки, не покидая приложение. Об этом говорится в блоге компании. Пока сервис работает только в США на ограниченном количестве марок.

«Мы представляем функцию оформления заказа в Instagram. Когда вы найдете продукт, который вам понравится, вы сможете купить его, не выходя из приложения», — уточняет разработчик.

На странице товара появится кнопка «Оформить заказ в Instagram». После ее нажатия можно будет выбрать необходимые характеристики товара: цвет, размер, — а потом оплатить. Далее останется ввести имя, адрес электронной почты и платежные данные и адрес при первой доставке.

Уведомления об отправке и доставке будут также приходить прямо в Instagram. Здесь же можно будет отслеживать свою покупку. Список брендов, которые уже можно покупать через приложение:

  • Adidas @adidaswomen
  • Anastasia Beverly Hills @anastasiabeverlyhills
  • Balmain @balmain
  • Burberry @burberry
  • ColourPop @colourpopcosmetics
  • Dior @dior
  • H&M @hm
  • Huda Beauty @hudabeautyshop
  • KKW @kkwbeauty
  • Kylie Cosmetics @kyliecosmetics
  • MAC Cosmetics @maccosmetics
  • Michael Kors @michaelkors
  • NARS @narsissist
  • Nike @niketraining & @nikewomen
  • NYX Cosmetics @nyxcosmetics
  • Oscar de la Renta @oscardelarenta
  • Ouai Hair @theouai
  • Outdoor Voices @outdoorvoices
  • Prada @prada
  • Revolve @revolve
  • Uniqlo @uniqlo
  • Warby Parker @warbyparker
  • Zara @zara

Как пишет The Verge, Instagram будет брать комиссию с ритейлеров, но какую пока неизвестно.

Автор: Анна
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