Instagram работает над приложением для покупки товаров

Instagram работает над отдельным приложением для поиска и покупки товаров под кодовым названием IG Shopping. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на свои источники.

По данным издания, IG Shopping позволит пользователям просматривать подборки товаров от продавцов, на которых они подписаны, и совершать покупки прямо в приложении.

На данный момент приложение находится на стадии разработки. Когда оно может быть запущено, узнать не удалось. При этом руководство Instagram считает, что фотосервис достаточно хорошо позиционирован на рынке, чтобы двигаться в сторону e-commerce, рассказали источники The Verge.

По итогам второго квартала 2018 года в Instagram было зарегистрировано 25 млн бизнес-аккаунтов, из них 2 млн — это рекламодатели. Кроме того, четыре из пяти пользователей сервиса подписаны минимум на одну компанию.

По мнению экспертов, создание отдельного приложения позволит Instagram выделить место для набирающей обороты торговой активности в сервисе, а также расширит возможности для получения дохода.