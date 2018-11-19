Instagram тестирует новые возможности для шопинга

Instagram тестирует новые инструменты для шопинга в своей соцсети. В скором времени пользователи смогут покупать товары из видео, которые они видят в своих лентах, сохранять товары в специальные подборки в закладках и более легко совершать покупки из профилей компаний.

Новый раздел для подборок товаров в сохранённых постах будет выглядеть как онлайн-магазин. Все посты будут организованы в ровные ряды, чтобы пользователь мог легко найти нужный ему товар.

При этом создавать такие посты смогут только те компании, которые оформили бизнес-аккаунт и уже получили возможность помечать свои товарные «истории» специальными стикерами. Теперь эти компании смогут таким же образом помечать свои видео в ленте.

В видео от брендов также появятся торговые метки. Пользователи смогут нажимать на специальную кнопку в левом нижнем углу публикации, чтобы просматривать представленные в ролике товары и при желании покупать их.

Сами бизнес-профили тоже получат небольшой редизайн. В нём все посты с возможностью покупки будут доступны по нажатию на новую кнопку «Shop». В итоге пользователям станет проще покупать товары из профилей компаний.

Instagram начала тестировать функцию покупок в приложении в 2016 году, а в марте 2017 года полностью запустила инструмент. Компании могут помечать на постах отдельные продукты, позволяя аудитории делать покупки непосредственно рядом с фотографией.