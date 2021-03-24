Instagram запускает в России функцию Shopping

Социальная сеть Instagram запускает ранее недоступную в России функцию — Instagram Shopping. С её помощью все пользователи сервиса смогут легко покупать товары, о которых они узнают прямо из публикаций любом разделе мобильного приложения.

Компании или пользователи, осуществляющие продажу каких-либо товаров, смогут настроить удобную витрину, указать информацию о продуктах и поставить метки товаров в своих фото и видео, чтобы перейти к покупке можно было в пару кликов.

Первое время Instagram Shopping будет доступен лишь небольшому числу бизнес-аккаунтов, а остальные смогут присоединиться к шопингу в ближайшие месяцы. Как открыть свой магазин внутри сервиса, можно узнать с помощью специальной инструкции на сайте соцсети.