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Instagram запускает в России функцию Shopping

Социальная сеть Instagram запускает ранее недоступную в России функцию — Instagram Shopping. С её помощью все пользователи сервиса смогут легко покупать товары, о которых они узнают прямо из публикаций любом разделе мобильного приложения.

Компании или пользователи, осуществляющие продажу каких-либо товаров, смогут настроить удобную витрину, указать информацию о продуктах и поставить метки товаров в своих фото и видео, чтобы перейти к покупке можно было в пару кликов.

Первое время Instagram Shopping будет доступен лишь небольшому числу бизнес-аккаунтов, а остальные смогут присоединиться к шопингу в ближайшие месяцы. Как открыть свой магазин внутри сервиса, можно узнать с помощью специальной инструкции на сайте соцсети.

Автор: Анна
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