+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Instagram запустил рекламу во вкладке Shop

Instagram начал тестировать рекламы во вкладке Shop, где будут собраны все онлайн-магазины площадки. Новый формат предполагает как создание отдельных изображений, так и возможность создавать карусели.

Реклама будет запускаться по аукционной модели. Объявления будут отображаться только на мобильных устройствах. Пользователи смогут сохранять товары в списках желаний или делиться ими с друзьями.

Количество доступных объявлений будет зависеть от того, как юзер использует соцсеть, а также от числа клиентов, которые делают покупки в Instagram Shop. Сейчас вкладку тестируют избранные рекламодатели в США (Away, Donny Davy, Boo Oh, Clare paint, JNJ Gifts, DEUX и Fenty Beauty).

В ближайшие месяцы компания планирует расширить функцию на другие рынки, однако сроков раскрывать не стала.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

10 августа / Комментарии
Inventive Retail Group приобрёл монобрендовый магазин Xiaomi

Inventive Retail Group приобрёл монобрендовый магазин Xiaomi

Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежат сети монобрендовых магазинов re:Store, Samsung, Nike, Lego и другие, приобрела продавца техники китайского производителя Xiaomi, онлайн-магазин «Румиком». По условиям сделки IRG перейдет доменное имя, права на интеллектуальную собственность, товарный склад, клиентскую базу и аккаунты «Румиком» в социальных сетях.

далее →

9 августа / Комментарии
Lamoda Planet стал доступен клиентам во всех странах присутствия Lamoda

Lamoda Planet стал доступен клиентам во всех странах присутствия Lamoda

Онлайн-платформа Lamoda открыла раздел Lamoda Planet для клиентов во всех странах присутствия — России, Беларуси, Украине и Казахстане. В разделе Lamoda Planet собраны товары, отвечающие принципам устойчивого развития и ответственного потребления — экологичные, этичные и благотворительные товары.

далее →

9 августа / Комментарии
Главной темой конференции ЭТ-2021 станет "Трансформация 2.0. Как расти быстрее маркетплейсов"

Главной темой конференции ЭТ-2021 станет "Трансформация 2.0. Как расти быстрее маркетплейсов"

Анонсирована главная тема крупнейшей в России конференции по ecommerce и omnichannel "Электронная торговля — 2021" — "Трансформация 2.0. Как расти быстрее маркетплейсов".

далее →

5 августа / Комментарии
Бизнес ВКонтакте запустил автопродвижение услуг

Бизнес ВКонтакте запустил автопродвижение услуг

На платформе Бизнес ВКонтакте появился новый рекламный инструмент для предпринимателей и компаний, работающих в сфере услуг. При помощи автопродвижения они смогут упростить поиск новых клиентов и возврат уже заинтересованных.

далее →

5 августа / Комментарии
Lamoda запустила собственный медиапроект о моде и стиле

Lamoda запустила собственный медиапроект о моде и стиле

Онлайн-платформа Lamoda представила новый подход к созданию вдохновляющего и развлекательного контента для пользователей. Компания запустила медиапроект, объединяющий на одной платформе множество модных идей и актуальных трендов.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!