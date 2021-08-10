Instagram запустил рекламу во вкладке Shop

Instagram начал тестировать рекламы во вкладке Shop, где будут собраны все онлайн-магазины площадки. Новый формат предполагает как создание отдельных изображений, так и возможность создавать карусели.

Реклама будет запускаться по аукционной модели. Объявления будут отображаться только на мобильных устройствах. Пользователи смогут сохранять товары в списках желаний или делиться ими с друзьями.

Количество доступных объявлений будет зависеть от того, как юзер использует соцсеть, а также от числа клиентов, которые делают покупки в Instagram Shop. Сейчас вкладку тестируют избранные рекламодатели в США (Away, Donny Davy, Boo Oh, Clare paint, JNJ Gifts, DEUX и Fenty Beauty).

В ближайшие месяцы компания планирует расширить функцию на другие рынки, однако сроков раскрывать не стала.