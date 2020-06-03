Instagram запустил в России функцию заказа еды

Социальная сеть Instagram запустила в России функцию по заказу еды и добавила специальный стикер. Компания рассчитывает, что нововведение поможет ресторанному бизнесу в условиях пандемии.

В приложении появилась специальная кнопка, которую компании смогут разместить в своём профиле. Для оформления заказа пользователю нужно будет кликнуть на неё, после чего его перенаправят на сайт партнёра по доставке. В ближайшее время соцсеть отправит подробные инструкции ресторанам и сервисам, которые занимаются доставкой пищи.

Кроме этого, в сервисе появились специальные стикеры, которыми пользователи смогут делиться друг с другом. Предполагается, что их будут использовать, чтобы привлечь других юзеров к возможности доставки еды.

19 мая Instagram и Facebook объявили о намерениях запустить сервис Shops, который позволит создавать виртуальные магазины, интегрированные в соцсеть. Он предназначен для поддержки малого бизнеса. Владельцы магазинов смогут создавать целые витрины с товарами и выбирать оформление. Точная дата запуска пока не называется.