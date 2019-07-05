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Instamart больше не доставляет товары из «ВкусВилла» и «Ленты»

Как сообщает РБК, Instamart прекратил работу с двумя крупными ритейлерами: «Лентой» и «ВкусВиллом». Инициатором выступил сервис доставки продуктов. В «Ленте» говорят, что ведут переговоры о возобновлении партнерства. А представители «ВкусВилл» отметили, что причиной стала низкая доходность доставки из-за невысокого среднего чека.

Представители компании заявляют, что отказ вызван смещением фокуса в сторону работы с METRO и «Ашан». Instamart массово доставляет товары из этих магазинов во всех крупных городах России.

По мнению экспертов, событие связано со снижением прибыльности бизнеса по доставке продуктов. Это вынуждает компанию отказываться от сотрудничества с теми магазинами, которые не готовы работать на новых условиях. В то же время, снижение количества партнеров несет угрозы для бизнеса, поскольку клиенты всегда заинтересованы в большом выборе.

Автор: Александр
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