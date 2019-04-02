Instamart привлек новый раунд инвестиций на 500 млн руб

Сервис Instamart привлек новый раунд инвестиций — на рекордные 500 млн руб. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель сервиса. Это крупнейшая сумма, которую компании удавалось привлечь за один раунд.

Инвестраунд был закрыт в марте, инвесторами стали Mail.ru Group (MRG), президент «Трансконтинентальной медиа компании» Александр Митрошенков, а также первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.

Доли инвесторов в компании не раскрывают, но отмечают, что существенный пакет и операционный контроль остался у основателей Instamart. Близкий к участникам сделки источник «Ведомостей» говорит, что доля Mail.Ru Group по её итогам составила менее 20%.

Instamart за 2018 г. получил заказов на 1 млрд руб., чистая выручка составила 200 млн руб. В среднем в месяц сервис делает более 25 000 доставок со средним чеком около 5000 руб. По словам представителя Instamart, с осени 2018 г. проект вышел на операционную прибыль. План на этот год — нарастить оборот до 2,5-3 млрд руб.

Стоимость бизнеса Instamart с учетом новых инвестиций оценена более чем в 1,8 млрд руб., уточнил представитель.

Средства нужны на развитие в регионах, пояснил он: до конца года планируется начать работу в Ростове-на-Дону, Уфе, Краснодаре, Самаре, Воронеже, Волгограде, Омске, Новосибирске, Челябинске и Красноярске. Несколько месяцев назад Instamart запустился в Санкт-Петербурге, а в ближайшие месяцы планируется расширить географию работы по Московской области.

Часть денег инвесторов пойдет на совершенствование технологической платформы и рекламную кампанию на телевидении, добавил представитель сервиса.

Instamart доставляет продукты из магазинов Metro Cash & Carry, «Вкусвилл», «Лента» и «Ашан». Полученные инвестиции пойдут на развитие в регионах, совершенствование платформы и рекламу. Сейчас сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, а 2 апреля запустится в Ростове-на-Дону. В планах — выйти в Уфу и Краснодар.