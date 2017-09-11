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Интерактивные технологии на службе у ритейла: резиденты «Сколково» представили свои разработки лидерам отрасли

Встреча рабочей группы «Интерактивные технологии в ритейле» прошла в Технопарке «Сколково». Мероприятие стало уже третьим по счету в серии рабочих встреч Центра технологий для ритейла «Сколково» и OPEN Group, посвященных новым технологиям в розничной торговле. В обсуждении приняли участие представители крупнейших FMCG-компаний, таких как  l’Oreal, Efes, Diageo, Splat,  а также Х5 Retail Group - одной из крупнейших российских розничный компаний.

По данным статистики, 70% покупателей планируют и впредь совершать покупки в магазинах, несмотря на активное развитие онлайн-­торговли. При этом 76% хотели бы использовать интерактивные решения в ритейле.

Согласно исследованию Nielsen, в течение предстоящих 5 лет на изменение потребительского рынка будет преимущественно влиять  совершенствование существующих технологий: распространение смартфонов и приложений, которые позволят вовлекать большее количество пользователей в коммуникации с  производителями и брендами.  Также на рынок повлияет совершенствование «больших» данных и искусственного интеллекта, поскольку подобные технологии позволят лучше изучить поведение покупателей.  Машинное обучение и системы принятия решений  позволят создать полноценные персональные ассистенты, которые станут жизненно необходимыми инструментами в повседневной жизни. Компании-участники Фонда «Сколково» работают над этими и другими  технологиями, а также продумывают их применение в сфере торговли и товаров народного потребления.

На встрече рабочей группе свои наработки и кейсы применения  представили следующие резиденты Фонда «Сколково»:

  • Vocord –  технология видеонаблюдения для целей повышения качества обслуживания в торговом зале, складских операций; 
  • Navigine - эффективная навигация и релевантных сообщений  в месте контакта с товаром,
  • Promobot – робот-консультант, который в том числе решает задачи контроля наличия товаров на полке,
  • intraMarket – технология интерактивного промо с использованием «умных» полок, оснащенных модулем распознавания, аудиосообщений, а также предлагающий аромамаркетинг на промотовар.   

Василий Громов, IT-директор торговой сети "Карусель" (сеть входит в X5 Retail Group): «Растущие запросы потребителя к ассортименту, быстроте, качеству и уровню обслуживания и необходимость минимизировать издержки при увеличивающемся масштабе бизнеса требуют применения современных технологий и инноваций, в том числе - для фронт-энд процессов. Перспектива быстрого развития в такой ситуации есть у технологий для упрощения и ускорения оплаты покупок, самообслуживания (self-checkout), а также у онлайн-сервисов и опций, дополняющих традиционную розницу, и у интеллектуальных программ лояльности, ориентированных на персональные предложения».

Елена Каштельян, исполнительный директор «РусБренд»: «В связи с тем, что на сегодняшний день глобальный рынок FMCG находится в условиях высокой конкуренции но, в то же время, переживает падение спроса, а также в связи с бурным развитием новых технологий и IT решений, происходит трансформация рынка, изменение пути его развития с экстенсивного на интенсивный. В связи с этим сети перестраиваются на новую модель взаимодействия с поставщиками. Отсюда – высокий интерес к техническим инновациям и совместным проектам по категорийному менеджменту и шоппер-маркетингу. На мой взгляд, мероприятие оказалось очень полезным с т.з. новизны и практической значимости для развития отрасли, укрепления win-win взаимодействия для поставщиков и сетей».

Станислав Шпитманский, ИТ Директор компании SPLAT: «Круто, что понятие «цифра», стало не только словом, но и делом для многих компаний, часть решений которых мы увидели на презентации. Само мероприятие было очень интересным, так  как тренд цифровизации - это не миф, а объективная реальность, и тот, кто опоздает здесь – проиграет. В самое ближайшее время мы договоримся о пилоте нескольких презентованных решений, и ждем приглашений на следующие встречи по данной тематике».

Кирилл Блатов, менеджер по работе с клиентами компании OPEN Group: «Практика показывает, что цифровые мультимедиа и новейшие технологии помогают изменить способ коммуникации с клиентом. Пока большинство игроков рынка строят воздушные замки, многие уже сейчас используют масштабируемые digital- технологии. Повсеместное внедрение интерактивных технологий можно сравнить с появлением Интернета в 90-ые. Те, кто сразу "подхватили волну", оказались впереди конкурентов, остальные неизбежно отстали и упустили массу возможностей. Так и с интерактивными технологиями –  те, кто сделали шаг навстречу новым технологиям, оказались в тренде, остальные же теряют драгоценное время».

Ольга Стрелова, директор Центра инновационных технологий для ритейла ИТ-кластера Фонда «Сколково»: «Мы изучили глобальный опыт использования интерактивных технологий в торговых залах ведущих глобальных сетей и производителей, а также кейсы, которые «взорвали» интернет в 2016 - 2017 годах. Согласно нашим выводам, участники Фонда «Сколково» обладают необходимыми навыками и компетенциями, чтобы реализовать схожие кейсы, а зачастую готовы усовершенствовать свои наработки  и адаптировать их под локальные потребности российского производителя и покупателя. На рабочей группе мы получили обратную связь по каждому из представленных решений и запланировали пилотные проекты: все технологии сколковских участников востребованы рынком и ждут своих потребителей».

Автор: Анна
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