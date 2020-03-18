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Интерес ресторанов к доставке вырос более чем в три раза

По итогам понедельника и вторника количество заявок от ресторанов, желающих подключиться к платформе Delivery Club, выросло более чем в три раза по сравнению со средним показателем предшествующих будних дней марта. Более 40% запросов сформировано ресторанами Москвы и Московской области — этот показатель выше традиционного на 10% — 15%.

«Увеличение количества входящих заявок было заметно уже на прошлой неделе, но тогда мы связывали это в первую очередь с активным расширением географии собственной доставки Delivery Club в начале года. Динамику, которую мы видим по итогам понедельника и вторника, уже нельзя объяснить только этим. Возможно, рестораторы изучили опыт зарубежных стран, в которых на фоне коронавируса произошел бум доставки. Либо уже столкнулись со снижением трафика в тех российских городах, где были зафиксированы случаи заражения и введены профилактические меры», — комментирует пресс-служба Delivery Club.

На сегодняшний день собственные курьеры Delivery Club работают в 65 городах России. Подразделения Delivery Club, отвечающие за заключение договоров, вывод ресторанов на платформу и поддержку партнеров, переведены в усиленный режим. Также в ближайшее время Delivery Club внедрит процедуру ускоренного подключения, чтобы новые рестораны могли максимально быстро начать работать на доставку.

Автор: Анна
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