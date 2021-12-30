Интерес россиян к флагманам позволил Apple и Samsung потеснить китайские бренды на рынке смартфонов

Группа М.Видео-Эльдорадо подвела итоги развития российского рынка смартфонов в 2021 году, в количественном выражении продажи составили чуть более 30 млн штук, объём рынка в деньгах достиг 730 млрд рублей. Порядка 50% продаж в натуральном выражении пришлось на китайские бренды, год назад они достигали 55%. В 2021 году свои позиции укрепили Samsung и Apple. Южнокорейский бренд уже десять лет является самым популярным производителем в России, Apple в этот период регулярно входит в топ-5. Топ-пять самых популярных брендов смартфонов у россиян по итогам 2021 года (в алфавитном порядке) — Apple, Honor, realme, Samsung, Xiaomi.

По оценке М.Видео-Эльдорадо, российский рынок смартфонов в 2021 году в деньгах показал рост примерно на 28%, достигнув рекордных 730 млрд рублей.

Одним из ключевых трендов на российском рынке остаётся повышенный интерес к устройствам дороже 50 тыс. рублей, продажи которых в количественном выражении выросли на 70% в штуках. Их доля почти удвоилась, достигнув в штуках 14%, а в деньгах уже превышает 45%. Более 95% смартфонов дороже 50 тыс. рублей приходится на продажи Apple и Samsung.

В рейтинге наиболее популярных у россиян производителей лидером остаётся Samsung. Среди китайских брендов успешно продолжает расширять покупательскую аудиторию бренд Xiaomi, который за последние три года с пятого места поднялся на второе. В 2021 году вместе с суббрендом POCO его доля в натуральном выражении выросла более чем на 50%, а две модели вошли в топ-5 самых популярных среди россиян.

Третью строчку заняла компания Apple, успешно запустившая новую линейку iPhone 13, кроме того, модели прошлых лет, особенно iPhone 11, пользовались повышенным спросом. Рывок совершил китайский бренд realme, занявший четвертую строчку. На пятом месте оказался Honor, который в конце года представил новые девайсы с сервисами Google.

№ Топ-5 смартфонов в России (в шт.) Топ-5 смартфонов в России (в руб.) 1 Xiaomi Redmi 9A (32 Гб) iPhone 11 (128 Гб) 2 iPhone 11 (128 Гб) iPhone 11 (64 Гб) 3 Samsung Galaxy A12 (32 Гб) iPhone 12 (128 Гб) 4 Samsung Galaxy A12 (64 Гб) iPhone 12 Pro Max (256 Гб) 5 Xiaomi Redmi 9 (64 Гб) iPhone 12 Pro (128 Гб)

«Категория смартфонов продолжает оставаться драйвером российского рынка электроники и наиболее крупным сегментом по объёму продаж. Девайс превратился в неотъемлемую часть нашей жизни — это уже главный инструмент для общения, совершения покупок и платежей, развлечений, съёмки фото, видео и других задач. У 88% устройств, продаваемых в России, есть биометрические датчики и диагональ экрана от 6 до 7 дюймов, 75% моделей оснащены аккумулятором от 4000 мА*ч, у 70% есть NFС-чип, а 17% девайсов поддерживают eSim. Стандартом для потребителя становятся модели со встроенной памятью более 128 Гб и оперативной более 4 Гб, а также фронтальная камера от 20 МП для селфи и видеосвязи. Вчетверо вырос спрос на складные смартфоны, а на девайсы с поддержкой 5G — почти в 19 раз. М.Видео-Эльдорадо сохраняет позиции крупнейшего продавца смартфонов в России за счёт расширения и доступности ассортимента, удобных способов выбора и быстрого получения заказа, программ рассрочки и кредитования, персональных ценовых предложений для каждого покупателя». Директор направления «Цифровая техника» Группы М.Видео-Эльдорадо Никита Тихвинский.

Динамика востребованных технологичных решений на российском рынке смартфонов: