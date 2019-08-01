Интерес россиян к скидкам при онлайн-покупках увеличился в 3,5 раза

Доля пользователей, заинтересованных в скидках, выросла за два года почти на 66%, сообщает аналитический центр портала Price.ru.

В 2017 году всего 5% пользователей старейшего в России агрегатора по поиску выгодных цен проявляли интерес к товарам со скидкой. Показатель рассчитывается исходя из количества переходов в магазины по товару со скидкой по отношению ко всем переходам по товарам на сайте Price.ru. Спустя год их было уже 11%, а последний опрос показал, что количество таких пользователей увеличилось до 18% от общего числа посетителей портала.

Больше всего пользователей в 2019 году интересуют скидки на одежду и обувь (49%), а также на товары для домашних животных (35%). На третьем месте оказались гаджеты и электроника, подарки и сувениры. Скидки на эти группы товаров пользуются популярностью у 31% аудитории Price.ru.

Высокий интерес к скидкам на одежду и обувь обусловлен их сезонностью и сменой коллекций. Причина интереса к скидкам на товары для домашних животных связана с высокой частотой таких покупок. Для стимулирования спроса на эти группы товаров ритейлеры все чаще проводят маркетинговые акции. А вот в детских и спортивных товарах доля клиентов, интересующихся скидками, стабильна уже много лет.

— Интерес к скидкам на детские и спортивные товары всегда был весьма высоким и колебался в районе 20%. Аналогичный тренд наблюдается и в офлайн-ритейле, где детские товары стали одним из лидеров среди всех FMCG-категорий по количеству и глубине скидок, — поясняет генеральный директор Price.ru Елена Суховей. — И в целом мы видим увеличение количества позиций со скидками, что вызвано растущим к ним интересом. При этом покупатели в интернете стали умнее. Раньше некоторые ритейлеры в период больших акций, таких как, Black Friday, могли себе позволить делать скидки на завышенные цены. Теперь же покупатели сравнивают цены, в том числе, на прайс-агрегаторах, поэтому товары с такими формальными скидками уже не имеют успеха.

Есть и пример отрицательной динамики: если в 2017-2018 годах подешевле купить компьютерные игры и программы хотели 12% пользователей, то в этом году их количество сократилось до 8 %.

Также слабым спросом пользуются скидки при покупке сантехники и медицинских товаров. Но, стоит отметить, что маржинальность в этих группах товаров низкая, а также высокая доля товаров с рекомендованной розничной ценой от производителя, снижать которую магазины не могут, поэтому и серьезные дисконтные предложения в этих категориях редкость.