Интернет-гипермаркет E96 вернулся к отцам-основателям

Владельцами интернет-гипермаркета E96 снова стали ее основатели — Борис Лепинских и Дмитрий Пивоваров. В середине июля они выкупили у компании «Техносила» бизнес. Сделка зарегистрирована на ООО «Линия Тока Урал», бенефициарами которой с равными долями являются Борис Лепинских и Дмитрий Пивоваров.

«Покупка стала возможной после объединения активов „М.Видео“, „Эльдорадо“ и „Техносилы“ в одну группу. Наша компания оказалась за контуром интеграции супергигантов по нескольким причинам, — уточняет Борис Лепинских. — Во-первых, в холдинге есть маркетплейс Goods. Во-вторых, интеграцию it-платформ компаний крайне тяжело осуществить. Кроме того, по данным GfK Rus, мы примерно 1% от всего онлайн-рынка бытовой техники и электроники, а объединенная компания будет контролировать более четверти оффлайнового российского рынка бытовой техники и электроники — 296 млрд руб оборота. Масштаб E96 недостаточно велик, чтобы на нем фокусироваться в рамках объединенной компании».

E96 и дальше собирается развивать формат гипермаркета, поддерживая широчайший товарный ассортимент. В части закупок компания сохранит партнерские отношения как с федеральными дистрибьюторами, так и с локальными поставщиками. Сегодня на витрине E96 порядка 180 тыс SKU. Число товарных категорий планируется расширять, а так же все глубже проникать в регионы присутствия, где все еще велик потенциал роста онлайн-продаж. Города с населением менее 100 тыс. жителей до сих пор не имеют той ширины выбора товаров, которая есть в миллионниках и столицах. Для решения этой проблемы компания уже несколько лет развивает франчайзинговую сеть и на сегодняшний день насчитывает порядка 150 партнеров, которые совокупно формируют 15% бизнеса E96.