Интернет-гипермаркет «Утконос» переведен в российскую юрисдикцию

Компания «Новый импульс-50», управляющая интернет-гипермаркетом «Утконос», была переведена в российскую юрисдикцию, следует из данных ЕГРЮЛ компании, сообщает «Интерфакс».

Вместо кипрской Unifirm Limited теперь активом владеет российская холдинговая компания Алексея Мордашова, ООО «Севергрупп». Изменение схемы владения связано с оптимизацией корпоративной структуры.

«Утконос» — единственный в РФ крупный продовольственный ритейлер, специализирующийся только на онлайн-продажах. В 2017 г «Утконос» замедлил рост выручки и снова стал убыточным, следует из данных «СПАРКа». Выручка ООО «Новый импульс-50» в прошлом году выросла на 23,5%, до 8,3 млрд рублей (в 2016 г рост составлял 27%). Чистый убыток составил 752 млн руб. по сравнению с прибылью в размере 343 млн руб. по итогам 2016 г.

Компания была создана в 2000 г. Ее ассортимент насчитывает более 40 тыс. наименований товаров, среди которых — продукты питания, товары для детей, бытовая химия, товары для животных.