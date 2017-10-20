Интернет-гипермаркет «Утконос» сменил логотип

Интернет-гипермаркет «Утконос» в рамках изменения позиционирования в сотрудничестве со Студией Артемия Лебедева обновил айдентику бренда: логотип, цвета и шрифт. Теперь логотип состоит из изображения клюва утконоса и названия компании.

Внешние изменения вызваны желанием привлечь новую, более молодую аудиторию, сделать компанию современной и отвечающей на запросы клиентов. Кроме того, меняется ассортимент, развиваются мобильное направление и логистические сервисы.

Компания стремится дать потребителю лучшую экспертизу в онлайн-ритейле, обеспечить высокий уровень качества. «Утконос» должен стать тем местом, где покупатель сможет найти все необходимое при справедливых ценах и оперативной доставке.

В первую очередь, компания обновит сайт, приложения и рекламные коммуникации. В дальнейшем планируется перенести новый логотип на автомобили, упаковку и другие носители.

«Утконос постоянно меняется, чтобы стать лучшим в своей сфере. Предлагает новые, уникальные продукты и сервисы. Мы стремимся обеспечить нашим клиентам качественное обслуживание, инвестируем значительные средства в инфраструктуру. Настало время поменять и внешний облик. Уверен, что новый бренд сможет передать, что мы современная, технологичная компания, которая заботится о своих покупателях», — подчеркнул Михаил Морозов, директор по работе с покупателями интернет-гипермаркета «Утконос»