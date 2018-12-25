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Интернет-компания Ozon проводит масштабный ребрендинг

Ozon объявил о масштабном ребрендинге — он коснется всех каналов коммуникации и точек контакта с клиентом: от рекламных кампаний на ТВ (стартует 5 апреля) до упаковки, формы агентов доставки и автомобилей. Последнее обновление бренда проводилось в 2014 году, но было не слишком заметным.

Диджитал-синий и новый малиновый — про эмоции и динамику

Фирменный стиль стал гораздо смелее и ярче. Сдержанный синий сменился ярким сочным оттенком, который в Ozon назвали digital blue — «диджитал синий». Теперь во всех основных каналах коммуникации он используется вместе с абсолютно новым для Ozon цветом — выразительным малиновым.

Яркость новых цветов и расширение цветовой палитры заявляет о динамичности и смелости бренда. Теперь Ozon использует живую и очень эмоциональную палитру — это определенно будет привлекать молодую аудиторию.

Новые цвета — больше товаров, категорий и сервисов

Появилась и дополнительная палитра цветов — она делает визуальную коммуникацию гибкой и яркой и символизирует разнообразие товаров и сервисов, мультикатегорийность компании.

Выразительные формы — про гибкость и инновации

Изменились не только цвета. В логотипе появились новые контрастные формы — они выражают характер бренда: смелый, современный, динамичный. Яркий цепляющий образ подчеркивает «растянутая» вторая «О» в логотипе — она говорит о гибкости и готовности к постоянным позитивным изменениям. «Мы не боимся выйти за рамки привычного, разрушаем стереотипы, создаем новые продукты и пользовательский опыт», говорят в компании.

Сохранить важное, привнести новое

«OZON — компания с большой историей длиной в 21 год. Для нас было очень важно сохранить основные ценности бренда, не разрушить тот образ, который ценят 30 миллионов лояльных покупателей. Мы опросили сотни клиентов, чтобы узнать, что для них важнее всего в OZON, и чего в нем не хватает — и учли это при разработке нового бренда. Клиенты говорили, что им не хватает в нас динамики, движения — и мы это добавили. Новый стиль полностью отражает наш подход — гибкость, скорость, смелость трансформировать рынок e-commerce и моментальную реакцию на желания клиентов. Эти черты мы заложили в наш визуальный язык, и он подчеркнет это в коммуникации с клиентом. При этом OZON все также остается надежным другом, с которым его ассоциируют миллионы людей по всей стране», — говорит Мария Кутузова, бренд-директор Ozon.

Новый брендинг разработан совместно с агентством REDKEDS.

«В процессе совместной работы с Ozon мы поняли, что компании нужен масштабный ребрендинг — бизнес кардинально поменялся и это должно быть отражено во внешнем облике компании. Мы провели несколько воркшопов, которые позволили понять, как сама команда Ozon видит будущее и образ бренда, и вместе прийти к смелому нетривиальному решению.

Новый логотип получился живой, динамичный, в нем есть движение и характер: прописная „N“ создает графическую рифму между двумя согласными, а благодаря акценту на ударной „О“, логотип становится подвижным, упругим и легким на подъем. Это настроение развивается и в новой фирменной графике: она построена на отношениях простых геометрических форм и контрастных цветовых пятен. Она открытая, прямолинейная и бодрая, как сам бренд» — говорит Андрей Абрамов, руководитель отдела брендинга REDKEDS.

Ребрендинг коснется всех каналов коммуникации и всех точек контакта с клиентом — от рекламных кампаний на ТВ (стартует 5 апреля) до упаковки, формы агентов доставки и автомобилей.

Автор: Анна
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