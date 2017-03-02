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Интернет-магазин Babadu привлек 200 млн рублей инвестиций от банка "Санкт-Петербург"

Российский интернет-магазин детских товаров Babadu привлек 200 млн рублей инвестиций от банка "Санкт-Петербург", говорится в сообщении компании.

Проект Babadu, запущенный в 2011 году, включает торговую площадку детских мировых брендов, информационный портал, посвященный обучению и разностороннему развитию ребенка, программу подарков для новорожденных.
Первым инвестором компании выступил международный фонд Target Global, который вложил в сервис несколько миллионов долларов в 2013 году. В 2014 году Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестировал в Babadu 110 млн рублей.

Полученные от банка "Санкт-Петербург" инвестиции пойдут на дальнейшее развитие технологичной платформы и операционных процессов, расширение ассортимента товаров и маркетинг. 

Наталья Шкиртиль, основатель и генеральный директор Babadu.ru отметила: «Наша уникальная бизнес-модель, которая требует в 4 раза меньше оборотного капитала нежели традиционный e-commerce, привлекает многих инвесторов, и мы внимательно подходим к выбору наших партнеров для дальнейшей работы. Поэтому мы рады началу сотрудничества с Банком «Санкт-Петербург» - профессиональной командой, которая полностью разделяет наше видение дальнейшего развития сервиса. Уверена, что новый раунд инвестиций позволит нам значительного укрепить свои лидирующие позиции в сегменте онлайн-продаж детских товаров».

Заместитель председателя правления Банка «Санкт-Петербург» Владимир Реутов: «Эта сделка является дебютной для нас в рамках реализации утвержденной банком «Санкт-Петербург» программы прямых и венчурных инвестиций, общим объемом 150 млн долларов США, рассчитанной на 7 лет.  Решение о вхождении в капитал «Babadu» было продиктовано ощутимым ежегодным ростом данного сегмента бизнеса в России и в мире в целом, а также профессионализмом команды и уникальностью бизнес-модели компании, лежащей в основе её успешного развития».

"Детский сегмент в онлайн-торговле растет темпами, опережающими рынок. Babadu с 2013 года увеличил выручку более чем в 10 раз и вышел на обороты более 1 млрд рублей в год", - рассказал управляющий партнер фонда Target Global Михаил Лобанов. По его словам, такие обороты имеют лишь около 50 магазинов в России. "Категория детских товаров одна из самых устойчивых в кризис, даже в 2014-2015 годах она демонстрировала уверенный рост - на детях не экономят", - добавил он.

В Babadu пояснили, что причинами роста выручки являются в том числе большая доля повторных заказов (приносят 40% выручки) и продажа крупногабаритных товаров напрямую со складов поставщиков. Компания планирует увеличить оборот на 70% по итогам 2017 года. 

Автор: Анна
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