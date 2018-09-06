Интернет-магазин Babadu слился с Nils

Петербургский интернет-магазин товаров для детей Babadu сменил владельцев. Согласно СПАРК, единоличным собственником операционной компании интернет-ретейлера ООО «ББД» с 24 июля стало ООО «Нильс», московский интернет-магазин детской одежды и обуви Nils.ru, сообщает РБК.

Ранее «ББД» принадлежало нескольким юрлицам: структуре банка «Санкт-Петербург» «БСПБ Капитал Джи Пи Лтд» (40,81%), Фонду развития интернет-инициатив (25,42%), «Бетвэй Холдингс лимитед» (17,78%) и «Таргет Венчурз Груп Лтд» (16%). ООО «Нильс» владеют Юлия Тырышкина (37,5%), Наталья Шагун (37,5%) и Виктор Степанов (25,01%). Выручка компании в 2016 году составила 75,7 млн руб. (+42,4 млн руб. к 2015 году), чистый убыток — 13,8 млн руб. (-4 млн руб. по сравнению с 2015 годом).

Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на игрока рынка детских товаров, «Нильс» стал инвестором Babadu. В ближайшее время будет происходить слияние ассортимента и клиентской базы двух компаний. По словам источника, петербургская компания могла столкнуться со сложностями при выплате задолженности поставщикам. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году компания выступает ответчиком по 28 делам на общую сумму 16,3 млн руб. В августе 2018 года к ООО «ББД» поступил иск о банкротстве компании.

Отметим, что за год сильно снизилась посещаемость сайта Babadu — с 1,3 млн заходов в феврале 2018 года до 915 тыс. заходов в июле 2018 года.

По данным similarweb.com

Напомним, интернет-магазин был крупнейшей инвестицией Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). В 2014 году проект плучил от фонда 110 млн рублей. Привлечённые средства планировалось направить на развитие бизнеса. В августе 2013 года Babadu привлёк несколько миллионов долларов от фонда Target Ventures. Точная сумма инвестиций не разглашается. В 2017 году Babadu привлек 200 млн рублей инвестиций от банка «Санкт-Петербург».