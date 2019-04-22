Интернет-магазин Bringly запустит маркетплейс для маркетплейсов

Маркетплейс Bringly от «Яндекс.Маркета» и «Сбербанка» позволит партнёрам продавать свои товары на площадках друг друга. Об этом сообщают «Ведомости».

Bringly — маркетплейс с товарами из Китая, Турции и других стран, который тестируется с ноября 2018 года. С сервисом сотрудничают в том числе турецкий маркетплейс Hepsiburada и немецкий Zomart, которые агрегируют товары из сторонних интернет-магазинов. Проект выйдет из бета-версии летом 2019 года, рассчитывают в компании.

Директор по международному развитию «Яндекс.Маркета» Алекс Васильев называет модель работы Bringly m2m, т. е. marketplace-to-marketplace, что буквально означает «торговая площадка для торговой площадки». Эту модель, по словам Васильева, Bringly выстраивает в два этапа. Первый уже работает, говорит он: к площадке подключены маркетплейсы, которые агрегируют сотни отдельных интернет-магазинов. Среди них — турецкий маркетплейс Hepsiburada, немецкий Zomart; ведутся переговоры о сотрудничестве с игроками из других стран. Их ассортимент российские пользователи видят, заходя на Bringly.

Второй этап работы по модели m2m позволит интегрировать маркетплейсы-партнеры. «Bringly сможет продавать ассортимент с китайских площадок в Турцию и наоборот», — поясняет Васильев.

Сейчас Bringly тестирует продажу товаров ее китайских партнеров на турецком маркетплейсе Hepsiburada, рассказал Васильев и подтвердил «Ведомостям» президент Hepsiburada International Эмре Экмеки. По словам последнего, завершается финальное тестирование, добавляется китайский ассортимент на площадку Hepsiburada. «Планируем в первую неделю мая запустить [проект]. Ожидаем, что в начале будет около 5000 заказов в день», — добавил Экмеки. В данном случае площадка будет зарабатывать на комиссии с продажи, уточнил представитель «Яндекс.Маркета», не раскрыв ее размер.

По словам Васильева, в дальнейшем Bringly сможет продавать товары российских производителей на зарубежных площадках-партнёрах. Первый пилот компания проведёт в 2019 году.

Представители торговой площадки Tmall (принадлежит AliExpress) рассказали «Ведомостям» о бета-тестировании автоматической регистрации продавцов из России. В будущем эта функция поможет им получить доступ к продажам на международных платформах, в том числе на AliExpress, рассказали в компании. Пока на Tmall нет товаров от российских маркетплейсов.