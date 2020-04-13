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Интернет-магазин DNS подключился к сервису доставки 5Post

5Post, дочерняя компания Х5 Retail Group, развивающая новые почтовые сервисы, запустила доставку цифровой и бытовой техники из интернет-магазина dns-shop.ru. В условиях смещения потребительской активности из офлайна в онлайн инфраструктура 5Post позволит одной из крупнейших сетей магазинов техники доставлять товары в 8 500 магазинах торговой сети «Пятёрочка» по всей России, расположенных рядом с домом.

Покупки из интернет-магазина DNS уже можно получить в пунктах выдачи: на кассах, расположенных в магазинах «Пятёрочка» и в постаматах. Заказы оформляются в интернет-магазине от любой суммы, срок и стоимость услуги фиксируется тарифами DNS и зависят от веса покупки и региона. Доставка доступна для предоплаченных покупок любой некрупной техники весом до 10 кг при получении на кассе и до 15 кг в постамате. Ограничения по габаритам упаковки, а также полный список пунктов выдачи 5post, доступен на сайте магазина. Срок хранения заказов в постаматах 5Post при этом продлен с 3 до 7 дней — это позволит покупателям в ещё более комфортном режиме забрать необходимые товары.

«В настоящее время, учитывая сложившуюся ситуацию, сеть супермаркетов DNS делает всё возможное, чтобы наши клиенты по-прежнему могли радовать себя покупками. Теперь, оформив заказ на сайте dns-shop.ru, его можно получить не только в супермаркетах сети, но и в ближайших магазинах „Пятёрочка“ в точках выдачи 5Post. DNS в дни карантина — рядом с домом!», — сообщила Яна Колестро, руководитель отдела рекламы дивизиона Центральный ДНС-Ритейл.

«Сегодня, когда сложная эпидемиологическая обстановка бросает вызов рынку, мы помогаем офлайн ритейлу более эффективно работать в онлайне. Все что нужно сейчас e-commerce — работающая инфраструктура, способная выдержать пиковые нагрузки и предоставить покупателям максимально качественный сервис. 5Post готова обеспечить все необходимые условия, и доставить заказы до ближайшей к дому покупателя „Пятёрочки“», — говорит управляющий директор 5Post Виталий Дырдасов.

Компания DNS является крупнейшей специализированной розницей по продаже цифровой техники, представленной более чем в 800 городах страны.

5Post сотрудничает с крупнейшими интернет-магазинами, такими как Беру, AliExpress, Ozon и другими, и планирует активно развивать партнёрские отношения, в том числе с книжными интернет-магазинами. Доставка заказов осуществляется за счёт собственного логистического решения 5Post через 12 сортировочных центров компании.

Автор: Анна
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