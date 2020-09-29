Интернет-магазин «Холодильник.ру» объявил о рекордном росте показателей в первом полугодии 2020 года

Интернет-магазин «Холодильник.ру» объявил о росте финансовых показателей в первом полугодии 2020 года: общая выручка выросла на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, достигнув более 9 млрд рублей. Прибыль от продаж составила, по данным РСБУ, 134 млн рублей, что на 34% выше, чем в первом полугодии 2019 года.

Несмотря на непростые рыночные условия, чистая прибыль компании за полгода выросла более чем на 45% в сравнении с первым полугодием предыдущего года.

Как сообщают представители интернет-магазина «Холодильник.ру», на высокий рост повлияли несколько факторов: ослабление рубля в первом полугодии 2020 года, введение карантина и, как следствие, практически полное закрытие офлайн-розницы. Хотя магазины сети «Холодильник.ру» расположены в 16 городах России, ритейлер с самого начала развивался по модели e-commerce. Поэтому основной трафик всегда приходился на онлайн-сектор, а офлайн-точки выполняли роль шоурумов и пунктов выдачи заказов.

Уже в начале марта «Холодильник.ру» отметил рост продаж и ежедневное увеличение числа пользователей. Так, в первую неделю самоизоляции продажи морозильных камер выросли в 5 раз, бензо- и электрогенераторов — почти в 4 раза.

«В марте этого года количество транзакций на сайте „Холодильник.ру“ выросло на 93% по сравнению с мартом 2019 года, в апреле — на 74%. За январь-июнь 2020 года число посетителей онлайн-ритейлера превысило рекордные 9 млн человек, а количество транзакций составило более 145 000. Вырос и средний чек: если в 2019 году он составлял 25 900 руб., то в первом полугодии 2020 года он достиг 26 400 руб. Таким образом, „Холодильник.ру“ остается по размеру чека одним из лидеров в российском e-commerce», — комментирует Денис Егоров, директор по маркетингу интернет-магазина «Холодильник.ру».

Рост показателей интернет-магазина в 2020 году связан не только с последствиями карантина, но и с расширением ассортимента компании на ведущих российских маркетплейсах Беру.ру и Goods.ru, с появлением продукции на сайтах лидеров электронной коммерции Wildberries и Ozon, и с участием в различных программах лояльности известных компаний — «Спасибо от Сбербанка», «Аэрофлот Бонус» и др. Рост также обусловлен развитием собственных дополнительных сервисов (например, утилизацией старой бытовой техники) и внедрением целого ряда новых цифровых продуктов.