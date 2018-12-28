Российский интернет-магазин косметики Pudra.ru закрылся. Сайт ритейлера сейчас недоступен. Издание The Blueprint сообщает, что представители Pudra.ru подтвердили закрытие, но отказались давать комментарии.

На сайте ритейлера уже несколько дней висит баннер, информирующий пользователей о том, что сайт находится на реконструкции, телефон компании на момент публикации был «не доступен», а мобильное приложение больше не представлено в Google Play и App Store.

Pudra.ru была запущен Илоной Исуповой в 2013 году. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2015 году выручка магазина составила 20 млн руб., в 2016 — 230 млн руб. По данным базы «Контур-фокус», в 2017 году выручка выросла до 265,5 млн руб. В ассортименте Pudra.ru около 50 тыс. товаров.