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Интернет-магазин Lamoda начал продавать автомобили

Интернет-магазин Lamoda начал продажи новой модели автомобиля Audi — Audi Q3 — на своей площадке. В течение месяца модель будет интегрирована в каталог товаров онлайн-ритейлера. Об этом рассказали в медиагруппе Media Direction Group — принадлежащее ей агентство PHD совместно с Audi запустило промокампанию «Audi на Lamoda. Серьезно?».

Клиенты онлайн-магазина смогут выбрать автомобиль немецкой марки в двух вариантах комплектации и цветах: оранжевом PulseOrange и синем TurboBlue. Audi Q3 можно найти в нескольких разделах на сайте Lamoda, в частности в блоках «Премиум» и «Новинки». В Audi Russia видят в сотрудничестве перспективы для привлечения новых клиентов.

Чтобы купить автомобиль, пользователю нужно добавить в корзину Audi Q3 выбранного цвета и комплектации, подтвердить свои данные, после чего с ним свяжется оператор колл-центра и перенаправит к официальным дилерам бренда.

«Один из самых консервативных рынков сейчас находится на пороге трансформации. Покупка автомобиля онлайн — это тренд, который становится реальностью, а Lamoda является проводником в мире модных трендов и высоких технологий. Мы ежедневно работаем над тем, чтобы сделать процесс выбора и покупки легким и приятным, и в течение следующего месяца наши пользователи „в один клик“ смогут положить в свою онлайн-корзину не только блеск для губ и классный свитшот, но и новую машину.»

Юлия Никитина, управляющий директор по цифровому маркетингу и продукту Lamoda Group

«Совместный проект с Lamoda — это абсолютно новая для рынка история: впервые кроссовер представлен в продвинутом интернет-магазине. Это вызовет непроизвольный вопрос „Серьезно?“ и поможет нам и Lamoda расширить свою клиентскую базу».

Олеся Козлова, директор по маркетингу Audi Russia

Автор: Анна
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