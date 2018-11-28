Интернет-магазин Ozon ищет новых инвесторов

Интернет-магазин Ozon планирует привлечь более $200 млн, рассказали «Коммерсанту» источник в инвестиционном сообществе и собеседник, близкий к акционерам компании. По их словам, процесс поиска инвесторов только запущен, его ведёт Morgan Stanley.

Гендиректор Ozon Александр Шульгин подтвердил планы привлечь дополнительные инвестиции в 2019 году, но сумму не назвал. Инвестиции пойдут на развитие ИТ-направления и цепи поставок, которые необходимы для перспективного крупного игрока на рынке электронной коммерции, пояснил Шульгин.

«Это могут быть деньги текущих акционеров либо средства внешнего игрока или фонда», — сказал Шульгин. Он добавил, что инвестиции, скорее всего, будут привлекаться несколькими траншами.

"Фонды Baring Vostok продолжат активно поддерживать Ozon.ru в его развитии«,— заявил партнер Baring Vostok Capital Partners Дмитрий Каменский, добавив, что инвесткомпания ожидает «ускоренного роста выручки и рыночной доли» ритейлера. Представитель МТС отказался комментировать инвестиционные планы, уточнив, что сейчас доля оператора в Ozon.ru составляет 18,69%. В инвестфонде АФК «Система» Sistema Venture Capital отказались от комментариев.

По оценке аналитиков Morgan Stanley, по итогам 2018 года объем рынка e-commerce в России составит 1,3 трлн руб., а к 2022 году возрастет почти до 3 трлн руб. Доля Ozon.ru на рынке в этом году cоставит 5%, а через четыре года вырастет до 9%, говорится в прогнозе. «Мы полагаем, что доминирующим игроком может стать либо «Яндекс», либо Mail.Ru Group, учитывая объем капитала, который они планируют инвестировать в рынок. Хотя мы не сбрасываем со счетов и другие частные компании, например Ozon.ru«,— говорится в исследовании Morgan Stanley.

В марте 2018 года Ozon объявил о привлечении $80 млн от действующих акционеров — МТС и фонда Baring Vostok. Финансирование пройдёт с помощью допэмиссии акций. Тогда инвесторы оценили компанию в $814,2 млн.

Аналитик «Райффайзенбанка» Сергей Либин предположил, что Ozon начал искать дополнительные инвестиции в качестве ответа на запуск совместных проектов «Сбербанка» и «Яндекс.Маркета», а также планы Mail.Ru Group и Alibaba Group создать бизнес в сфере электронной коммерции.