Интернет-магазин OZON изучил, что ели онлайн-покупатели в новогодние праздники

Интернет-компания OZON проанализировала более 7 млн поисковых запросов и более 1 млн заказов. Число заказов в категории «Продукты питания» в декабре и начале января на OZON выросло в 14 раз по сравнению с 2017 годом. Тренд правильного питания проявился 2 января.

Бум заказов на продукты питания в декабре начался с 17 числа — в этот период среднее число заказов в день в полтора раза больше, чем в обычные дни года. В течение 2,5 недель до праздников бестселлерами были традиционные для российского новогоднего стола ингредиенты для салатов — сельдь и крабовые палочки, свекла, картофель, морковь, горошек, майонез. На эти продукты пришлось 70% заказов. Еще 18% объема заказов пришлось на конфеты и 10% на мандарины. 2% «осталось» регулярно заказываемым продуктам, таким как молоко, масло, крупы, сыр и подобные.

2 января тренд резко переменился: в топ продаж вышли диетические продукты — на низкокалорийные чипсы из морских водорослей, оливковое масло, протеиновые батончики, низколактозное молоко и спортивные добавки для похудения пришлось 65% заказов. Тренд на здоровое питание характерен для всех миллионников — разве что в Москве больше покупали протеиновых батончиков, а в Казани и Петербурге — арахисовой пасты без сахара.

Учитывая, что после Нового Года онлайн-покупатели стали заказывать более дорогие продукты, онлайн-продажи продуктов показали тренд, противоположный оффлайну — средний чек чуть увеличился по сравнению с обычным периодом и составил порядка 1 500 рублей, в то время как в оффлайне он снизился на 30% до 587 рублей (данные РОМИР).

Привычка заказывать продукты онлайн пока прежде всего характерна для жителей крупных городов — в OZON тремя самыми активными городами помимо Москвы (на нее пришлось 60% заказов) стали Петербург, Екатеринбург и Казань. Традиционно продукты в корзине заказывают с такими товарными категориями, как детские товары и товары для дома.

В 2018 году 55% клиентов предоплатило заказы — это на 30% больше, чем годом раньше, что определенно говорит о растущем доверии российских покупателей к интернет-продавцам. Оплата при помощи Android Pay и Apple Pay выросла в 4 раза по сравнению с прошлым годом.