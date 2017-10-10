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Интернет-магазин Ozon начал продавать скоропортящиеся продукты

До сих пор Ozon не продавал свежих и замороженных пищевых продуктов, только бакалею и другие продукты питания с длительным сроком хранения. Но теперь дело дошло и до скоропортящегося продовольствия, рассказала «Ведомостям» пиар-директор интернет-компании Мария Ерунова.

По ее словам, Ozon начал с продаж 400 наименований скоропортящихся товаров — колбасных изделий, рыбных изделий, молочной продукции, замороженных продуктов, овощей и проч. До конца года ритейлер планирует расширить ассортимент до 2000 наименований — это сравнимо с ассортиментом офлайнового супермаркета, рассуждает она. Цель расширения ассортимента — иметь все категории товаров, чтобы покупатели могли купить все, что необходимо для ежедневных нужд в течение недели, объясняет М.Ерунова.

Сейчас у Ozon.ru средний чек — около 2500 руб., со свежими товарами он может составить 3000 руб., рассчитывает ритейлер. По прогнозу компании, к концу 2018 г. доля продаж продуктов питания достигнет 7% в обороте. Оборот компании за 2016 г., по ее собственным данным, — 18 млрд руб.

Как сообщила М.Ерунова, Ozon, чтобы запустить продажи скоропортящейся продукции, оборудовал зону хранения площадью 2000 кв. м на складе в Твери. Всего на оборудование помещений и настройку доставки онлайн-компания потратила 50 млн руб. В будущем, по словам М.Еруновой, Ozon готов подумать и над доставкой в пункты выдачи.

Из числа основных конкурентов Ozon.ru из первой десятки онлайн-ритейлеров в России продтоварами не занимается никто. Ближайший прямой конкурент Ozon.ru — контролируемый владельцем «Северстали» Алексеем Мордашовым интернет-супермаркет «Утконос».

Автор: Анна
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