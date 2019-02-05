Интернет-магазин OZON отменил бесплатную доставку, поднял цены на самовывоз и включил «шокнутые цены»

Интернет-компания OZON объявила об отмене бесплатной доставки, значительном снижении цен на товары и запуске платной подписки OZON Premium.

Раньше доставка предоплаченных покупок в собственные постаматы Ozon была бесплатной, а платная доставка в пункты выдачи товаров стоила 99 рублей. Теперь самовывоз заказов обойдётся покупателю в 299 рублей при оплате онлайн и 449 рублей при получении.

Редакция Shopolog решила сравнить стоимость заказа одной книги в OZON и у его конкурентов.

В OZON при учёте «шокнутой скидки» и оплате онлайн стоимость заказа составила 647 рублей.

Аналогичный товар с доставкой в пункт выдачи на маркетплейсе «Беру» без скидок и бонусов обошёлся в 550 рублей.

Стоимость заказа книги в «Читай городе» составила 459 рублей.

Также стоимость доставки в OZON зависит теперь от веса и габаритности — чем больше вес, тем больше стоимость. К примеру доставка 14 упаковок воды в пункт самовывоза будет стоить 1 196 рублей при оплате онлайн и 2 196 рублей при получении.





«Большинство интернет-магазинов закладывает свои расходы в стоимость товара, и OZON раньше не был исключением, — говорит генеральный директор компании Александр Шульгин. — Мы экспериментировали с разными подходами, в том числе с бесплатной доставкой, но пришли к выводу, что самым справедливым для клиента будет работа по другой модели. OZON сам товары не производит, наша компания — синтез ИТ и логистических технологий, это платформа, которая соединяет поставщиков и покупателей и создает сервисы для них. Поэтому наша задача — обеспечить максимально низкие цены на товары, не закладывая в их стоимость свои расходы. А вот доставка при таком подходе тарифицируется отдельно, и это честно, поскольку интернет-площадка собирает заказы, обрабатывает их и доставляет конечному клиенту».

Бесплатная доставка теперь доступна только для заказов от 2999 рублей по подписке Ozon.Premium, полгода которой стоят 1599 рублей. Для остальных заказов ритейлер обещает скидку на доставку в 30%. При этом в полных условиях подписки сказано, что 1599 рублей стоит подписка на два месяца, после чего клиент начинает участвовать в маркетинговой акции, которая длится еще 4 месяца.

Напомним, 1 февраля сервис «Яндекс.Еда» отменил бесплатную доставку. Теперь минимальная сумма составляет 39 рублей. Размер суммы зависит от расстояния до ресторана и его уровня.