Интернет-магазин OZON примет участие в тестировании системы быстрых платежей

Интернет-площадка OZON активно обсуждает возможные сценарии C2B платежей в составе рабочей группы с НСПК.

С 28 января в России в тестовом режиме начала работу система быстрых платежей (СБП). В полноценном режиме платформа заработает 28 февраля. Пока в системе будут осуществляться переводы между счетами физических лиц и между счетами одного клиента в разных банках. Во второй половине года при помощи системы быстрых платежей можно будет переводить деньги юридическим лицам, совершать мгновенные платежи в круглосуточном режиме. Именно на этом этапе клиенты смогут оплачивать покупки и в онлайн-магазинах.

Ежедневно через OZON проходит около 100 тысяч заказов, порядка 80% из них предоплачивают. Очевидно, что покупатель e-commerce площадок привык к быстрым и удобным сервисам оплаты — для него критично удобство интерфейса. Поэтому для таких клиентов важно обеспечить сценарий, когда вариант оплаты на сайте через СБП будет не сложнее оплаты банковской картой по простоте, комфорту и безопасности для пользователя.

В рамках рабочей группы НСПК предложили подходящий под такое требование сценарий: например, при оформлении первого заказа в интернет-магазине через СБП клиент в меню мобильного банка подтверждает возможность списаний для этой интернет-площадки, после чего все последующие заказы на этом сайте могут быть оформлены в 1 клик. Внедрение этого сценария требует согласования с банками, однако, это вопрос переговоров.