Интернет-магазин Ozon учредил собственную микрофинансовую компанию

Интернет-магазин Ozon учредил микрокредитную компанию, следует из данных СПАРК. ООО МКК «Озон Кредит» зарегистрировано в понедельник, 15 февраля. Уставный капитал компании составляет 1 млн рублей. Ее учредители — ООО «Озон Холдинг» и ООО «Интернет Решения».

В списке видов деятельности «Озон Кредит» указано предоставление потребительских кредитов, займов промышленности, денежных ссуд под залог недвижимости и кредитов на покупку домов.

«Ozon продолжает развивать финансовые сервисы, в том числе Ozon.Invest, который предлагает возможности кредитования продавцам нашего маркетплейса. Число наших партнеров растет, мы будем и дальше предлагать им новые продукты — об их запуске мы сообщим в момент готовности. Ozon зарегистрировал компанию и теперь займется вступлением в государственный реестр микрофинансовых организаций», — сообщили в компании.

У Ozon уже есть финансовые сервисы, в том числе Ozon.Invest: он запускался как площадка для вложений физлиц в малый и средний бизнес. С 2021 года сервис отказался от работы с физлицами и стал полностью b2b-платформой. Сейчас займы на ней предоставляют «Открытие», «МТС Банк», финтех-сервисы Simple Finance и «Папа Финанс».