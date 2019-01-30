Интернет-магазин OZON запустил услугу онлайн-кредитования мультикатегорийных покупок

Интернет-магазин OZON первым на рынке предложил покупателям быстрые кредиты на мультикатегорийные заказы. Теперь клиенты смогут совершать более дорогие покупки и приобрести больше товаров из разных категорий, используя кредит или рассрочку без первого взноса и переплат. Онлайн-кредитование мультикатегорийных покупок — еще одна составляющая экосистемы цифровых финансовых сервисов OZON.

«Онлайн-кредитование давно распространено в сегменте электроники и бытовой техники и широко в нем используется. В других сегментах — детские товары, товары для дома, спорта, товары категории „Красота и здоровье“ — сервис кредитования пока практически не представлен, — говорит Снежана Вяткина, руководитель направления клиентских финансовых сервисов в OZON. — В типичный заказ клиента нашей площадки в среднем входят товары 3 категорий, и очевидно, что для удобства клиентов нужно было распространить сервис кредитования на ранее не охваченные категории. Поэтому мы предложили клиентам новый инструмент для мультикатегорийных покупок».

В кредит можно купить товары из всех категорий, представленных на площадке OZON, кроме продуктов питания, товаров для взрослых и товаров для здоровья. Стоимость заказа может находиться в диапазоне от 3 500 до 250 000 рублей. Онлайн-кредит имеет преимущества по сравнению с оплатой заказа кредитной картой или получением кредита наличными для совершения покупки: это целевой кредит (кредит на конкретную покупку), поэтому вероятность его одобрения выше, чем просто денежной ссуды, пакет документов в разы меньше, а ставка скорее всего ниже. В случае с кредитной картой клиент может быть ограничен суммарным лимитом, условия погашения займа на порядок сложнее. Кроме того, сервис OZON предполагает и рассрочку без переплат.

Процесс подачи онлайн-заявки полностью автоматизирован — сейчас такой сервис на рынке предоставляют всего 2-3 онлайн-продавца. Клиент может получить решение финансовых партнеров OZON за 2-3 минуты. Наличие нескольких партнеров программы кредитования — Тинькофф Банк, Ренессанс Кредит и ОТП Банк, финтех-компании РевоФинанс и Kviku — позволяет отправить заявки на кредит сразу в несколько организаций, а это повышает процент одобрения. Финтех-проекты позволяют оформлять займы полностью онлайн, если же клиенту комфортнее оформить кредит у «традиционного» банка, курьер с кредитным договором приедет в удобное место и время.

По оценке старшего вице президента, директора департамента продаж целевых кредитов «Реннесанс Кредит» Сергея Васильева, кредиты на товары по-прежнему являются востребованным банковским продуктом у населения — за 11 месяцев 2018 банки выдали клиентам в виде POS-займов порядка 336 млрд рублей. «Возможность оформить займ онлайн, не выходя из дома, делает этот способ кредитования еще более привлекательным, поэтому доля целевых займов, которые оформляются онлайн, определенно будет расти с отметки в 15% от общего объема выдач», говорит эксперт.

OZON ожидает, что услуга кредитования будет востребована у существующих клиентов и привлечет новых покупателей. За первые несколько дней тестирования нового сервиса в Московском регионе площадка получила несколько тысяч заявок от существующих и новых клиентов, средний чек кредитного заказа составил 30 000 руб. По заказам существующих клиентов видно, что к своей «стандартной» корзине из 3 категорий за счет заемных средств они стали добавлять дополнительные категории более высокой стоимости и товары из более дорогих ценовых сегментов. У более чем 20% клиентов чек вырос в 8-10 раз. В кредитных заказах преобладают товары для хобби, спортивный инвентарь и спортивные гаджеты, бытовая техника, встречаются даже книги.

Пока кредитный сервис доступен для клиентов Москвы и Московской области. Чтобы оформить кредит, при оформлении заказа нужно выбрать способ оплаты «купить в кредит», заполнить онлайн-заявку и через 2-3 минуты получить решения финансовых партнеров OZON. Далее клиент подписывает договор с выбранным партнером (онлайн или при помощи курьера), после чего курьер OZON доставит купленный в кредит заказ.