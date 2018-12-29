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Интернет-магазин Ozon запустит доставку еды из кафе и ресторанов

Интернет-магазин Ozon к середине 2019 г. запустит в тестовом режиме доставку еды из кафе и ресторанов Москвы. Об этом сообщают «Ведомоси» со ссылкой на руководителя проекта Никиту Нечаева. Затем компания также планирует выход в регионы — Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону.

Ozon уже договорился более чем с 200 ресторанами, среди них есть крупные сети и известные проекты: «Тануки», «Менза», «Одесса-мама», «Хачапури», «Свинья и роза», «Тажин» и др. Планируется подключение и небольших игроков. При этом маленьким ресторанным сетям онлайн-продвижение зачастую более актуально, чем крупным, полагает Нечаев. При наличии качественного продукта им не хватает ресурсов для качественного продвижения и обеспечения клиентской поддержки. Сервис будет работать по схеме лидогенерации: на первом этапе доставку будут осуществлять сами рестораны.

В Ozon подчеркивают, что в проекте могут принять участие заведения любого размера и с любым средним чеком.

«Напротив, зачастую небольшим сетям услуга онлайн-продвижения еще более актуальна, чем крупным сетям, поскольку у них есть качественный продукт (еда), но мало ресурсов, чтобы качественно заниматься продвижением в интернете и обеспечивать клиентскую поддержку для онлайн-заказов. Мы как раз берем на себя всю механику привлечения клиентов и клиентскую поддержку, позволяя ресторанам заниматься тем, что они умеют лучше всего», — отмечает Никита Нечаев.

Клиентам будут начисляться бонусы за покупку еды, которые они смогут использовать для оплаты в будущем. За каждый заказ Ozon получает комиссию, сумма которой не раскрывается. В компании рассчитывают, что удастся привлечь и постоянных пользователей агрегаторов доставки, и тех, кто никогда не пробовал подобные сервисы.

Сейчас безоговорочный лидер на рынке — Delivery Club, принадлежащий Mail.ru Group, 2-е место занимает «Яндекс.Еда». У Delivery Club около 9000 ресторанов-партнеров у «Яндекс.Еды» — более 8000.

Автор: Анна
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