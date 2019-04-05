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Интернет-магазин «Плеер.ру» закрыт за махинаций с чеками

Интернет-магазин электроники «Плеер.ру» закрыт из-за махинаций с чеками, в частности, ритейлера обвиняют в их подделке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник близкого к компании.

По решению суда в настоящий момент работа приостановлена на 30 дней на основании махинаций с чеками. Таким образом, это означает закрытие магазина«, — сказал собеседник агентства.

На официальном сайте «Плеер.ру» сообщается, что магазин временно не работает по техническим причинам.

В июле 2018 года сообщалось, что в офисе интернет-магазина на юге Москвы проходят следственные действия. Тогда Федеральная налоговая служба (ФНС) и ФСБ России обнаружили нарушения в работе интернет-магазина, незаконная деятельность была пресечена.

Автор: Анна
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