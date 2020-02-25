Интернет-магазин Wildberries стал лидером по темпам роста онлайн-продаж еды в России. За год компания, которая запустила онлайн-продажи еды в начале 2018 года, увеличила оборот торговли продуктами питания в восемь раз, с 0,2 млрд рублей до 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает Forbes со ссылкой данные рейтинга INFOLine Russia TOP online food retail.

В абсолютном выражении лидером рейтинга стал «Утконос» с 10,19 млрд рублей оборота, что, впрочем, всего на 0,4% больше показателя прошлого года (тогда было 10,15 млрд рублей). При этом выручка от заказов, сделанных клиентами магазина через платформы iOS и Android, составила почти 4,1 млрд рублей — на 23% больше, чем в 2018 году. У «Утконоса» есть шансы сохранить лидерство и в 2020 году, считают аналитики INFOLine — за счет возможной синергии с «Лентой», контролирующим акционером которой в 2019 году стал Мордашов. Сам миллиардер говорил о намерении создать экосистему «по типу Amazon» на базе принадлежащих ему активов, однако деталей проекта не раскрывал.

Второе место в рейтинге INFOLine занял «Перекресток», нарастивший продажи на 234%, до 5 млрд рублей — он лидер роста в абсолютном выражении. Во многом это произошло, пояснили в самом Perekrestok.ru, благодаря увеличению ассортимента в два раза, до 27 000 позиций, и открытию даркстора в Вешках площадью свыше 18 000 кв. м.

Замыкает тройку лидеров Ozon, увеличивший оборот продовольственных товаров с 1,4 млрд рублей до 3,5 млрд рублей. Осенью интернет-ретейлер запустил проект «Супермаркет» с ассортиментом около 6000 наименований и доставкой за 40-60 минут.

В 2019 году российский рынок онлайн-продаж продовольственных товаров вырос примерно на 70% и приблизился к 45 млрд рублей, притом что весь онлайн-рынок FMCG (товары повседневного спроса) превысил 200 млрд рублей, подсчитали в INFOLine.

Генеральный директор INFOLine Иван Федяков отмечает основной тренд 2019-2020 годов для российского фудтеха — на рынок вышли крупнейшие игроки. Это в первую очередь «Яндекс» и Сбербанк. «Сбербанк, купив Instamart и переименовав проект в „СберМаркет“, делает огромные шаги по активизации инвестиций в эту область, очень резко наращивает географию, охват географии по поставкам», — поясняет Федяков. — То же самое можно сказать про «Яндекс» — в прошлом году ИТ-гигант запустил проект «Яндекс. Лавка».