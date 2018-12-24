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Право и налоги RSS

Интернет-магазина iHerb на грани блокировки в России

Засвияжский районный суд Ульяновска постановил удалить приложение интернет-магазина iHerb из App Store и Google Play на территории России, сообщает РБК.

Такое решение приняли по иску директора «Союза производителей БАД к пище» Александра Жесткова, который пожаловался на продажу в iHerb пищевых добавок, не сертифицированных в России.

Суд также велел ограничить доступ к страницам о десяти товарах на сайте iHerb. Как рассказали «РБК» опрошенные эксперты, в результате такого решения интернет-магазин может оказаться полностью недоступен в России: iHerb использует протокол HTTPS, из-за чего провайдеры не смогут ограничить доступ к отдельным страницам.

Теперь iHerb может избежать блокировки в России, если удалит запрещенные судом товары с сайта или ограничит их продажу в стране. По мнению главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, ритейлер, вероятно, выберет один из этих вариантов, поскольку на Россию приходится большой объем его продаж.

Казарян также считает, что Apple и Google не станут удалять iHerb из своих магазинов, а при давлении российских регуляторов откажутся или попробуют затянуть процесс. При этом ритейлер может самостоятельно изъять приложение из App Store и Google Play, как это в свое время сделал LinkedIn, подчеркнул эксперт.

Автор: Анна
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