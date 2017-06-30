+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Платежи RSS

Интернет-магазинам нужно больше информации о способах реализации 54-ФЗ

Всероссийское исследование, проведенное «Левада-Центром», Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ) и компанией АТОЛ, показало, что не все онлайн-магазины понимают, как реализовать вовремя поправки в 54-ФЗ.

Согласно данным поправкам, с 1 июля 2017 г. предприятия, которые осуществляют расчеты с населением, должны будут применять контрольно-кассовую технику (ККТ) по новому порядку. Это коснется, в частности, онлайн-ритейлеров, принимающих к оплате банковские карты. Такие магазины будут обязаны в момент расчета, с помощью онлайн-кассы, формировать фискальный чек и отправлять его покупателю на e-mail или телефон, указанные в заказе. В отличие от офлайн-магазинов, для многих представителей онлайн-торговли применение кассы при расчетах за покупку электронными средства платежа — новая реальность. Часть интернет-магазинов ранее либо совсем не применяла кассы, либо применяла, но с нарушениями.

Упомянутое исследование проводилось с 15 по 22 июня 2017 г. В нем участвовали владельцы и ведущие менеджеры 600 компаний — малых, средних и крупных магазинов России, имеющих представительство только в Интернете.

Согласно проведенному опросу, только треть магазинов (28%), принимающих оплату в Интернете, технически готова сейчас выдавать покупателям чеки в момент расчета, в соответствии с обновленным 54-ФЗ. Еще 13% интернет-ритейлеров находятся на стадии тестирования решения, которое обеспечивает данную возможность, и 16% — лишь выбрали подходящую разработку. Остальные 43% магазинов пока не приняли мер, достаточных для реализации поправок в 54-ФЗ.

График 1. В соответствии с обновленным 54-ФЗ, с 1 июля 2017 г. интернет-магазины должны выдавать покупателям в момент расчета чеки. Как Вы оцениваете свою готовность к этому?

По утверждению 35% интернет-магазинов, осуществляющих расчеты в Сети, техническая модернизация для выполнения требований 54-ФЗ не вызывает у них особых сложностей.

Но почти половина опрошенных (47%) все-таки отметила затруднения в переходе на новый порядок работы. Среди главных барьеров были названы — отсутствие бюджета на переоснащение (35%), непонимание технических аспектов переоснащения (17%) и отсутствие технических решений (12%).

График 2. Какие факторы осложняют для Вас переход на новый порядок осуществления расчетов в интернет-торговле?

Параллельно выяснилось, что лишь 20% интернет-магазинов в курсе, какие функции выполняет оператор фискальных данных при передаче кассовых чеков. 27% респондентов имеют слабое представление об ОФД и его роли, 54% признались, что ничего не знают об этом.

Но при этом многие представители интернет-ритейла положительно восприняли одно из нововведений 54-ФЗ — возможность администрировать кассы самостоятельно: регистрировать, перерегистрировать, снимать с учета. 64% онлайн-магазинов готовы осуществлять эти действия сами. И всего 36% предпочло бы заплатить за данные услуги частному лицу или аутсорсинговой компании.

Диаграмма 1. Можете ли Вы самостоятельно зарегистрировать кассы в ФНС, получить квалифицированную электронную подпись, зарегистрироваться в личном кабинете или Вам проще заплатить за это компании на аутсорсинге или частному лицу/фрилансеру?

Примечательно также, что более половины интернет-магазинов (55%) уже обладают квалифицированной электронной подписью (КЭП). Она необходима для регистрации онлайн-кассы через личный кабинет налогоплательщика. Но 10% не знают, что это такое, а еще 35% — заявляют, что у них нет КЭП.

«Поправки в 54-ФЗ вступают в силу уже с 1 июля 2017 г. Но результаты опроса интернет-ритейлеров, принимающих к оплате банковские карты, показывает, что еще не все предприятия готовы работать по новому порядку. Часть из них до сих пор недостаточно осведомлена об основных законодательных изменениях. Хотя ФНС, бизнес-объединения, поставщики касс, ОФД, и платежные сервисы провели огромное число разъяснительных мероприятий. Около трети онлайн-ритейлеров не понимают технические аспекты в реализации 54-ФЗ, не знают об уже представленных на рынке разработках. А ведь есть такие решения, которые позволяют с минимальными финансовыми, временными и трудовыми затратами перейти на новые правила работы. Например, это АТОЛ Онлайн и другие сервисы по аренде онлайн-касс» — комментирует Эдуард Болмосов, директор по продуктам компании АТОЛ.

В связи с затруднениями в реализации требований 54-ФЗ со стороны ряда онлайн-ритейлеров, компания АТОЛ планирует продолжить информационно-разъяснительную работу с бизнесом. В частности, компания уже запустила цикл вебинаров о применении ККТ в интернет-торговле и о сервисе по аренде касс АТОЛ Онлайн.

Соответствие 54-ФЗ требует от онлайн-ритейлеров технической модернизации. Но важно то, что в результате у бизнеса появляется ряд преимуществ.

«Мы считаем нововведения большим благом для рынка, поскольку понимаем, что „белые“ игроки всегда находились в ущербном положении относительно „серых“ и „черных“, которые вообще не пробивали чеки при клиенте, — комментирует Алексей Федоров, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). — 

Своей первоочередной задачей АКИТ ставит „обеление“ рынка. Именно поэтому мы в первую очередь были обеспокоены тем, что во многих интернет-магазинах пишут „за наличные дешевле“, курьеры вместо кассовых чеков привозят странные бумажки, которые часто выписаны на уже ликвидированные компании или выбиты с несуществующих кассовых аппаратов. Теперь всё это будет очевидно. Чем прозрачнее рынок, тем проще работать на нем официальным „белым“ игрокам. Прозрачность рынка обеспечивает равные правила работы интернет-магазинов, а также конкуренцию не только за счет цены, но и за счет предоставления качественного сервиса.

Уход с рынка „серых“ недобросовестных продавцов будет повышать доверие потребителей к российской интернет-торговле, и они смогут покупать те товары, которые им захочется, не боясь быть обманутыми. Уверенность в том, что человек работает с добросовестным продавцом, позволит не бояться вносить предоплату на сайте. Это повысит долю безналичных платежей и приведет к снижению стоимости эквайринга, что благотворно повлияет на цену товара».

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

30 июня / Комментарии
ФНС не будет штрафовать если ККТ и фискальный накопитель были заказаны, но вовремя не поставлены

ФНС не будет штрафовать если ККТ и фискальный накопитель были заказаны, но вовремя не поставлены

Минфин России напоминает об установлении с 1 июля 2017 г. административной ответственности за неприменение ККТ в установленных федеральными законами случаях. Вместе с тем, организации и ИП не оштрафуют, если ККТ и фискальный накопитель были заказаны, но вовремя не поставлены.

далее →

23 июня / Комментарии
Члены Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) заменили 98% старых касс

Члены Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) заменили 98% старых касс

По данным Ассоциации, 80% всех российских интернет-магазинов уже установили онлайн-кассы, у 10% заключены контракты на поставку оборудования.

далее →

23 июня / Комментарии
В России появился первый mPOS-терминал для приема бесконтактных платежей

В России появился первый mPOS-терминал для приема бесконтактных платежей

Компания «Смартфин» (бренды 2can&ibox) вывела на российский рынок первый мобильный терминал для приема бесконтактных платежей. Эта модель со встроенным модулем NFC поддерживает все стандарты бесконтактных платежей, включая Samsung Pay, Apple Pay и Android Pay.

далее →

19 июня / Комментарии
Четыре варианта развития безналичной экономики России

Четыре варианта развития безналичной экономики России

Кафедра «Финансы, платежи и электронная коммерция» Московской школы управления СКОЛКОВО выпустила книгу, в которой на основе масштабного аналитического исследования построены модели 4 возможных состояний безналичной экономики России к 2030 году. Эксперты рассказали о том, что станет с экономикой в ближайшие 15 лет, кто из участников рынка возьмет на себя ведущую роль, и как это отразится на рядовом потребителе. Исследование было проведено при поддержке международной платежной системы Mastercard.

далее →

16 июня / Комментарии
Яндекс.Касса позволит использовать Viber для оплаты счетов

Яндекс.Касса позволит использовать Viber для оплаты счетов

С помощью Яндекс.Кассы интернет-магазины и сервисы теперь могут выставлять счета через Viber, а их клиенты — оплачивать товары и услуги в популярном мессенджере. Новая возможность стала доступна благодаря сотрудничеству Кассы с сервисом маркетинговых рассылок Imobis.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!