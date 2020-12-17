Интернет-магазину «Детского мира» исполнилось 10 лет!

Компания «Детский мир» объявляет о 10-летнем юбилее со дня запуска собственного интернет-магазина.

В конце декабря 2010 года ГК «Детский мир» анонсировала запуск собственного интернет-магазина. В момент запуска проекта ассортимент интернет-магазина насчитывал более 1 тысячи наименований товаров для детей от ведущих мировых производителей и был доступен только для жителей Москвы и Московской области.

Сегодня интернет-магазин «Детского мира» — это многофункциональная интернет-площадка для удобных покупок, насчитывающая более 250 000 позиций не только товаров для детей, но и для животных. В настоящее время совершать покупки через интернет-магазин могут не только жители России, но и Казахстана. Интернет-магазин входит в топ самых посещаемых сайтов в категории «Детские товары» в России.

Современный и красочный дизайн с удобным интерфейсом и сервисами, информацией о действующих акциях и новостях компании, а также возможностью связаться с сервисом заботы о клиентах и уточнить детали своего заказа 24/7.

В 2020 году онлайн-площадку и мобильное приложение «Детмир» посетили более 453 млн пользователей, было выполнено более 24 млн заказов. По итогам 2020 года выручка онлайн-канала выросла в 2,4 раза год к году до 34,8 млрд рублей, а продажи интернет-магазина в четвертом квартале 2020 года выросли более чем в два раза, заняв почти 30% всей выручки ГК «Детский мир» в России. Полученные результаты демонстрируют, что detmir.ru — один из самых быстрорастущих онлайн-игроков.