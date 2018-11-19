+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Право и налоги RSS

Интернет-магазины компенсируют для клиентов рост НДС

Смотрите в каталоге
Евросеть
Евросеть
Электроника

Онлайн-ритейлеры из Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) за свой счет компенсируют рост налога на добавленную стоимость (НДС) клиентам, оформившим заказы до конца этого года. Дополнительные затраты по таким заказам составят около 400 млн рублей, сообщил «Ведомостям» президент ассоциации Артем Соколов.

Он указал на то, что интернет-заказы, оформленные в предыдущем году, продолжают приходить еще дней десять после Нового года, а бывает, и дольше. Большая часть таких заказов оформлена с оплатой при получении, тогда как на предоплаченные заказы приходится менее 5%. С 1 января ставка НДС вырастет с 18 до 20%, следовательно, заказы, сделанные в декабре 2018 года, могут оказаться дороже на 2 процентных пункта в январе 2019 года.

По закону дополнительные расходы, связанные с увеличением ставки НДС, ложатся на покупателя, а льготного или переходного периода не предусмотрено, отмечает представитель группы «М.видео-Эльдорадо» Валерия Андреева. Однако стоимость заказов, оформленных в декабре с предоплатой или без, не изменится при получении в январе, ручается она. Аналогичные обещания дают также «Связной-Евросеть», Lamoda Group, «Утконос» и Ozon.ru.

Юристы со своей стороны отмечают, что доплачивать 2 процентных пункта за онлайн-покупки, оплаченные в 2018 году, а доставленные уже в 2019-м, не придется. Если товар оплачен до 1 января, то НДС уплачивается при покупке, никаких обязательств по доплате не возникает, указывает руководитель практики налогового права «Амулекс» Анатолий Нагиев. Если при оплате или предоплате был оформлен фискальный документ, чек, то сделка пойдет на IV квартал 2018 года, и продавец уплатит НДС в размере 18%, поясняет партнер «НАФКО-консультанты» Павел Иккерт.

Если же продавец по какой-то причине не оформил чек по факту поступления денег (а оформление чека — это обязанность продавца), а сделал это по факту отгрузки и произошло это после 1 января, то продавец должен уплатить НДС по ставке 20%, говорит юрист. «Но это уже его проблемы, поскольку вы оплатили товар по цене, в которую был включен 18%-ный НДС, и то, что по каким-то причинам продавец не стал подтверждать факт оплаты, — это его проблемы, и права требовать от покупателя доплаты у него все равно не возникает», — объясняет он.

Компании и сервисы: Евросеть, Эльдорадо, Lamoda B2B, Связной, М.видео
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

9 ноября / Комментарии
Закон о big data оказался слишком дорогим

Закон о big data оказался слишком дорогим

В комитете Госдумы по информационной политике решили вернуть законопроект о регулировании оборота big data автору для доработки. Депутаты посчитали, что принятие закона в предложенном варианте усугубит технологическое отставание России и потребует бюджетных вливаний.

далее →

9 ноября / Комментарии
Порог беспошлинного ввоза товаров снизится до €500 с 2019 года

Порог беспошлинного ввоза товаров снизится до €500 с 2019 года

Порог беспошлинного ввоза товаров на территорию стран ЕАЭС будет снижен с 2019 года для физлиц втрое — с €1,5 тыс. до €500. Речь идет о товарах для личных целей, ввозимых наземными видами транспорта.

далее →

7 ноября / Комментарии
В ЕАЭС предложили разрешить онлайн-продажи алкоголя, лекарств, табака и ювелирных изделий

В ЕАЭС предложили разрешить онлайн-продажи алкоголя, лекарств, табака и ювелирных изделий

Онлайн-продажи алкоголя, лекарств, табака и ювелирных изделий могут разрешить на территории Евразийского экономического союза уже в 2019 году.

далее →

2 ноября / Комментарии
Интернет-магазин Ozon.ru получил предостережение от Росздравнадзора

Интернет-магазин Ozon.ru получил предостережение от Росздравнадзора

Росздравнадзор вынес предостережение Ozon.ru за дистанционную продажу лекарств. Информация для принятия мер была передана Генпрокуратуре, правоохранительным органам, Роспотребнадзору, Роскомнадзору.

далее →

24 октября / Комментарии
Аптеки просят заблокировать Ozon.ru за торговлю лекарствами

Аптеки просят заблокировать Ozon.ru за торговлю лекарствами

Дистанционная продажа лекарств на сайте Ozon.ru вызвала недовольство участников аптечного бизнеса. Союз профессиональных фармацевтических организаций («Ригла», «Эркафарм» и «Неофарм» и др.) считает, что интернет-оператор нарушил закон, и просит заблокировать его сайт. 

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!