Интернет-магазины компенсируют для клиентов рост НДС

Онлайн-ритейлеры из Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) за свой счет компенсируют рост налога на добавленную стоимость (НДС) клиентам, оформившим заказы до конца этого года. Дополнительные затраты по таким заказам составят около 400 млн рублей, сообщил «Ведомостям» президент ассоциации Артем Соколов.

Он указал на то, что интернет-заказы, оформленные в предыдущем году, продолжают приходить еще дней десять после Нового года, а бывает, и дольше. Большая часть таких заказов оформлена с оплатой при получении, тогда как на предоплаченные заказы приходится менее 5%. С 1 января ставка НДС вырастет с 18 до 20%, следовательно, заказы, сделанные в декабре 2018 года, могут оказаться дороже на 2 процентных пункта в январе 2019 года.

По закону дополнительные расходы, связанные с увеличением ставки НДС, ложатся на покупателя, а льготного или переходного периода не предусмотрено, отмечает представитель группы «М.видео-Эльдорадо» Валерия Андреева. Однако стоимость заказов, оформленных в декабре с предоплатой или без, не изменится при получении в январе, ручается она. Аналогичные обещания дают также «Связной-Евросеть», Lamoda Group, «Утконос» и Ozon.ru.

Юристы со своей стороны отмечают, что доплачивать 2 процентных пункта за онлайн-покупки, оплаченные в 2018 году, а доставленные уже в 2019-м, не придется. Если товар оплачен до 1 января, то НДС уплачивается при покупке, никаких обязательств по доплате не возникает, указывает руководитель практики налогового права «Амулекс» Анатолий Нагиев. Если при оплате или предоплате был оформлен фискальный документ, чек, то сделка пойдет на IV квартал 2018 года, и продавец уплатит НДС в размере 18%, поясняет партнер «НАФКО-консультанты» Павел Иккерт.

Если же продавец по какой-то причине не оформил чек по факту поступления денег (а оформление чека — это обязанность продавца), а сделал это по факту отгрузки и произошло это после 1 января, то продавец должен уплатить НДС по ставке 20%, говорит юрист. «Но это уже его проблемы, поскольку вы оплатили товар по цене, в которую был включен 18%-ный НДС, и то, что по каким-то причинам продавец не стал подтверждать факт оплаты, — это его проблемы, и права требовать от покупателя доплаты у него все равно не возникает», — объясняет он.