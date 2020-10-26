Интернет-магазины могут обязать принимать наличные

Роспотребнадзор разработал поправки в закон о защите прав потребителей. Поправки заставят интернет-сервисы, такие как «Яндекс.Еда», Ozon, Wildberries, предлагать клиентам оплачивать товары и услуги на их выбор — картой или наличными, сообщают «Известия».

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) не согласна с предложением, объясняя, что многие товары, сервисы и услуги, которые представлены в сети (онлайн-игры, подписки на аудио- и видеоконтент, индивидуальные вещи), в принципе не могут быть оплачены наличными. Кроме того, многие компании отказались принимать наличные, чтобы защитить своих клиентов в период распространения коронавирусной инфекции.

В Роспотребнадзоре поясняют, потребитель не обязан иметь банковскую карту, но при этом не должен быть ограничен в доступе к товарам и услугам. В службе отмечают, что негативных последствий для рынка не будет. Магазины приложений Apple и Google, а также Booking.com, продающие цифровой контент, под действие новых поправок не попадут.

Изначально норму о праве выбирать способ оплаты ввели для защиты потребителей от продавцов и исполнителей услуг, которые требовали только наличные, напомнил председатель Союза потребителей Петр Шелищ. В случае принятия поправок россиянам придется отказаться от услуг некоторых зарубежных интернет-магазинов и площадок, поскольку они принимают оплату только онлайн.

Доля безналичных платежей тем не менее стала популярнее наличных расчетов: картой расплачиваются в пять раз чаще. При этом свыше 20% всех безналичных платежей приходится на оплату с помощью мобильного телефона. В специальном приложении привязывается банковская карта, а для совершения платежа достаточно подвести смартфон к специальному терминалу.