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Интернет-магазины одежды KupiVIP и Mamsy объявили о закрытии

Интернет-магазины KupiVIP и Mamsy сообщили о своем закрытии. Информация об этом опубликована на сайтах компаний. KupiVIP был одним из главных дискаунтеров в стране и входил в рейтинг самых дорогих компаний Рунета. В мае стало известно, что обе платформы может купить «Яндекс». Предполагалось, что они помогут «Яндекс.Маркету» выйти на новый для маркетплейса рынок одежды, обуви и аксессуаров. Но позже IT-гигант передумал насчёт сделки.

В KupiVIP отметили, что платформа распродаж работала для клиентов более 13 лет. Покупатели могли выбирать одежду, обувь и аксессуары для взрослых и детей, а также товары для дома со скидками до 90%. В Mamsy напомнили, что магазин более 12 лет был шопинг-клубом для мам, в котором миллионы женщин покупали товары для себя и членов семьи.

Интернет-магазин KupiVIP запустился в 2008 году. На сайте были в основном представлены брендовые вещи с существенной скидкой. Дисконт удавалось обеспечить за счёт приобретения остатков коллекций модных марок по сниженным ценам. Компания сотрудничала более чем с 3000 российских и зарубежных поставщиков. В 2020 году оборот KupiVIP сократился на 10% и составил 4,5 млрд рублей.

Сайт Mamsy продавал одежду и другие товары средней ценовой категории. Большая часть ассортимента была рассчитана на женщин и детей. 2020-й год интернет-магазин закончил с убытком в 167,8 млн рублей.

В феврале журнал Forbes поставил KupiVIP на 19-ю строчку в рейтинге самых дорогих компаний Рунета. Платформу оценили в $318 млн (23,2 млрд рублей). За 13 лет сервис привлёк порядка $119,6 млн инвестиций. Финансирование обеспечили в том числе ЕБРР, Intel Capital и Mangrove Capital Partners.

Автор: Анна
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