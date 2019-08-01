Интернет-магазины получили новое отображение турбо-страниц в мобильной выдаче

Турбо-страницы для интернет-магазинов, создаваемые в интерфейсе Вебмастера, получили новое отображение в поисковой выдаче Яндекса на мобильных устройствах. Теперь информация о Турбо-страницах автоматически собирается в специальные сниппеты, которые показываются пользователям в ответ на релевантные запросы.

Сниппеты для Турбо-страниц могут быть двух видов — категорийные и товарные. Они автоматически формируются и отображаются в ответ на разные типы запросов в поиске.

Категорийный сниппет с каруселью товаров

Сниппет будет работать, если на Турбо-страницу переданы все товары с основного сайта, а в категориях есть не меньше пяти товаров. Он отображается в ответ на категорийные запросы — например, «купить холодильник» или «шкаф-купе». По заголовку пользователь сможет перейти в список товаров, а в слайдере под описанием — просмотреть до пяти карточек и перейти на основную страницу каталога.

Товарный сниппет с галереей изображений

Такой сниппет сформируется, если на Турбо-страницу переданы все товары с основного сайта, а в карточке товара есть не меньше пяти изображений. Он показывается по запросам конкретного товара или услуги и содержит галерею картинок, опции доставки, цены и скидки, описание или характеристики. Ссылка в заголовке сниппета ведет на страницу товара с подробным описанием.

Обновленные сниппеты Турбо-страниц помогут владельцам ускоренных интернет-магазинов наглядно представить свой ассортимент в поисковой выдаче. От внешнего вида сниппета зачастую зависит решение человека о переходе на сайт: чем информативнее сниппет, тем больше вероятности, что пользователь увидит нужный товар и заинтересуется предложением.