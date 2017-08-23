+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Интернет-магазины помогут Центробанку в анализе big data

Банк России будет анализировать большие данные, собранные из социальных сетей и интернет-магазинов, чтобы улучшить качество официальной статистики. Об этом сообщают «Ведомости», со ссылкой на заявление директора департамента исследований и прогнозирования Центробанка Александра Морозова.

Морозов в частности сообщил, что хотел бы построить целую линейку индексов с использованием big data — по экономической активности, опережающий показатель по рынку труда, а также индекс ценового давления.

На сегодняшний день качество официальной статистики в России находится под пристальным вниманием. В апреле правительство переместило контроль над Федеральной службой статистики в Минэкономики, которое до этого критиковало точность данных. По словам господина Морозова, российский Центробанк может полагаться на большие данные, чтобы получить более точные цифры, чем индекс PMI.

ЦБ уже подготовил один из индексов, который отслеживает экономическую активность на основе анализа новостных сайтов. По мнению Морозова, этот индекс дает более точные цифры, чем индекс PMI. Какие именно сайты для этого используются, господин Морозов не сообщил. Однако рассказал, что индекс уже тестировался на данных с 2016 года по май 2017 года и теперь будет проверен на более длинном временном интервале, чтобы убедиться в его опережающих свойствах.

Экономист «ВТБ капитала» по России и СНГ Александр Исаков уверен, что большие данные о ценах помогут точнее оценить влияние валютного курса на стоимость товара и реакцию ритейлера на курс рубля. Опережающий показатель по рынку труда поможет прогнозировать рост безработицы, а, индекс, рассчитанный по запросам в Google о поиске работы, поможет предсказать уровень безработицы.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

18 августа / Комментарии
Чистая прибыль Alibaba увеличилась в 2 раза

Чистая прибыль Alibaba увеличилась в 2 раза

Чистая прибыль крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba по итогам I квартала 2017-2018 финансового года (завершился 30 июня) увеличилась в 1,96 раза в годовом выражении и достигла $2,070 млрд.

далее →

17 августа / Комментарии
Бюджеты компаний на интернет-рекламу выросли на 23%

Бюджеты компаний на интернет-рекламу выросли на 23%

Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения (за вычетом НДС) в первом полугодии 2017 года превысил 190 млрд.руб., что на 14% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

далее →

17 августа / Комментарии
АКИТ и KUPIVIP.RU изучили поведение мобильных покупателей одежды

АКИТ и KUPIVIP.RU изучили поведение мобильных покупателей одежды

Ассоциация компаний Интернет-торговли (АКИТ) совместно с магазином модных покупок KUPIVIP.RU провели исследование, как меняется поведение потребителей в зависимости от способа совершения заказа.

далее →

17 августа / Комментарии
«Икеа» подвела первые итоги работы интернет-магазина

«Икеа» подвела первые итоги работы интернет-магазина

Компания «Икеа» подводит итоги работы интернет-магазина «Икеа» спустя четыре месяца с момента его запуска. За это время возможность покупать товары «Икеа» онлайн появилась у жителей 200 российских городов, а продажи интернет-магазина составили более 500 млн рублей.

далее →

10 августа / Комментарии
Mail.ru Group увеличила выручку на 36,8%

Mail.ru Group увеличила выручку на 36,8%

Mail.Ru Group, одна из крупнейших интернет-компаний русскоязычного сегмента сети, опубликовала неаудированную отчетность в соответствии с МСФО и сегментные финансовые данные за второй квартал 2017 года.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!