Интернет-магазины помогут Центробанку в анализе big data

Банк России будет анализировать большие данные, собранные из социальных сетей и интернет-магазинов, чтобы улучшить качество официальной статистики. Об этом сообщают «Ведомости», со ссылкой на заявление директора департамента исследований и прогнозирования Центробанка Александра Морозова.

Морозов в частности сообщил, что хотел бы построить целую линейку индексов с использованием big data — по экономической активности, опережающий показатель по рынку труда, а также индекс ценового давления.

На сегодняшний день качество официальной статистики в России находится под пристальным вниманием. В апреле правительство переместило контроль над Федеральной службой статистики в Минэкономики, которое до этого критиковало точность данных. По словам господина Морозова, российский Центробанк может полагаться на большие данные, чтобы получить более точные цифры, чем индекс PMI.

ЦБ уже подготовил один из индексов, который отслеживает экономическую активность на основе анализа новостных сайтов. По мнению Морозова, этот индекс дает более точные цифры, чем индекс PMI. Какие именно сайты для этого используются, господин Морозов не сообщил. Однако рассказал, что индекс уже тестировался на данных с 2016 года по май 2017 года и теперь будет проверен на более длинном временном интервале, чтобы убедиться в его опережающих свойствах.

Экономист «ВТБ капитала» по России и СНГ Александр Исаков уверен, что большие данные о ценах помогут точнее оценить влияние валютного курса на стоимость товара и реакцию ритейлера на курс рубля. Опережающий показатель по рынку труда поможет прогнозировать рост безработицы, а, индекс, рассчитанный по запросам в Google о поиске работы, поможет предсказать уровень безработицы.