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Интернет-магазины Quelle.ru и Otto.ru уйдут с российского рынка

Интернет-магазины одежды Quelle.ru и Otto.ru перестанут работать в России с июля 2018 года. Об этом сообщает Oborot.ru со ссылкой на пресс-службу компании. Информацию изданию подтвердила директор Quelle/Otto в России Ольга Сатановская.

Otto Group оставит в России только монобрендовые проекты bonprix и Witt, а также платформу для создания и развития решений в сфере электронной коммерции eSolutions.

"Глобальная стратегия Otto Group, анонсированная внутри компании ранее, предполагает два направления развития в сфере интернет-торговли. Первая важная составляющая – это дальнейшее построение монобрендов, таких как bonprix, Witt и Crate&Barrel. Второй фокус – создание на базе интернет-магазина otto.de единственного маркетплейса в рамках Otto Group. Данная площадка будет в большей степени ориентирована на продажу международных, а не собственных брендов. В связи с приведением бизнеса в соответствие с заявленной стратегией, бренды Quelle.ru и Otto.ru, являющиеся мультибрендовыми ритейлерами, уйдут с российского рынка в конце июля 2018 года.

Otto Group в рамках Otto Group Russia продолжит развивать в России в сфере е-commerce немецкие бренды bonprix и Witt, а также проект eSolutions, оставаясь одним из крупнейших игроков интернет-торговли на Российском рынке", сообщает пресс-служба Otto Group

В пресс-службе уточнили Oborot.ru, что маркетплейс на базе Otto.de на данный момент актуален для немецкого рынка. На Россию он работать не будет.

Выручка Otto Group Russia в 2017 финансовом году, который завершился 28 февраля 2018 года, выросла на 13,2% и составила €276 млн, следует из отчётности компании.

Автор: Анна
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